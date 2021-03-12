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До официального релиза новой видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT остаётся одна неделя. Новинка является первой видеокартой, созданной на ядре Navi 22 и обещает вызвать большой интерес у игроков.

За рекомендованную цену в 479 долларов производитель предлагает графический ускоритель с 2560 потоковыми процессорами, 12 ГБ видеопамяти GDDR6, 192-разрядной шиной, 96 Мбайт Infinity Cache и 40 блоками Ray Accelerators (для трассировки лучей). В соперники новинке сама компания AMD назначила видеокарту Nvidia GeForce RTX 3070.

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Ресурс WCCFTech опубликовал результаты игровых тестов Radeon RX 6700 XT, не дожидаясь снятия ограничений на публикацию обзоров. Тестирование проводилось в разрешении 1440p, которое вместе с 1080p красный чипмейкер назвал рекомендуемым для данной модели.Судя по результатам тестов, новинка действительно показывает производительность на уровне GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti, рекомендованные цены которых составляют 499 и 399 долларов соответственно. А с учётом увеличенного объёма видеопамяти, она кажется привлекательной покупкой.

Но Radeon RX 6700 XT имеет ту же слабую сторону, что и старшие представители линейки, а именно — более низкую по сравнению с решениями конкурента производительность при трассировке лучей. В разрешении 1080p новинка оказывается слабее даже GeForce RTX 3060 Ti.

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Безусловно, компания AMD, славящаяся длительной поддержкой своих продуктов, уже приняла это во внимание и в настоящий момент разрабатывает свой аналог технологии NVIDIA DLLS, повышающий производительность адаптеров в трассировке лучей, под названием FidelityFX Super Resolution. Тесты также наглядно демонстрируют, что в хорошо оптимизированных под архитектуру RDNA 2 играх, таких как Dirt 5, Fortnite, Godfall и World of Warcraft: Shadowlands, новый видеоускоритель показывает значительно лучшие результаты.