Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Цены на безлимитный интернет в России сравнили с общемировыми

Россия вошла в десятку стран с самой низкой стоимостью безлимитного интернета.
[ ] для раздела Блоги
4
!! RTX 3070 начала дешеветь
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Сотрудники аналитического агентства изучили тарифные планы 136 провайдеров в 50 странах. Они установили, что в Российской Федерации средний тариф с безлимитным интернетом стоит 830 рублей, а средний показатель в мире оказался равен 4405 рублям, что в пять раз больше, чем в нашей стране. Отмечается, что безлимитные тарифы во всём мире всё больше уходят в верхний ценовой сегмент, что объясняется потребностью в монетизации ввода в работу сетей 5G. В нашей же стране рост стоимости подобных тарифных планов объясняется возросшей на провайдеров нагрузкой в условиях пандемии и самоизоляции пользователей.

В то же время, в России отмечается уменьшение цены 1 гигабайта мобильного интернета. Это связывают с постепенным переводом клиентов с безлимитных на тарифные планы с большими пакетами трафика.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки
RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru
-15000р на RTX 3060 MSI Ventus
Цены на видеокарты пошли круто вниз
-14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 - цены пошли вниз
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Безусловно, подобный анализ никак не учитывает уровень реальных зарплат и стоимость обязательных расходов в различных странах. Но в ходе исследования определены десяток стран с самой низкой стоимостью безлимитного интернета. Список выглядит следующим образом: Россия - 835 рублей; Румыния 1305 рублей; Индия 1362 рубля; Израиль 1403 рубля; Казахстан 1438 рублей; Мексика 1573 рубля; Ирак 1615 рублей; Алжир 1680 рублей; Польша 1691 рубль; Таиланд 2253 рубля.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

тарифы безлимитный интернет
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
31
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
10
Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
14
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
10
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-1000 (80 Plus Gold)
33
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
40
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
38
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 32
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
6 марта 2021 32
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 22 смартфона, которые первыми получат MIUI 12.5 весной 2021 года
4
Более 30 смартфонов Xiaomi и Redmi получили свежую прошивку MIUI 12.5
6
GeForce GTX 1050 Ti вернулась в строй, но стоимость устаревшей видеокарты высока и достигает $600
55
Обнаружена черная дыра, превышающая массу Солнца примерно в миллиард раз
69
Попытка снять крышку с Intel Core i7-11700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
40
Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 53 смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11
6
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
69
Курс биткоина вновь устремился вверх — надежды геймеров на недавнее падение не оправдались
83
В Steam бесплатно раздают оригинальную Metro 2033 и с большими скидками распродают другие игры серии
14
Samsung Galaxy M12 получил АКБ на 6000 мА*ч, 90-герцевый дисплей и Android 11 при цене 150 долларов
6
В первых тестах Radeon RX 6700 XT успешно противостоит RTX 3070 и 3060 Ti, но рейтрейсинг всё портит
112
Горячая вакансия: Британское издание ищет садовников в MineCraft
3
Блогер сравнил камеры iPhone 12 и Xiaomi Redmi Note 10 Pro
21
В результате пожара пострадали сервера Rust: потеряно много данных
15
В PS Store началась распродажа игр со скидками до 80%
10
Свежая версия BIOS позволила повысить производительность Core i7-11700K в ряде игр и приложений
84
Гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G протестирован в ряде игр и бенчмарков и предлагается за $177
38
Intel может искусственно ограничивать возможности контроллера памяти CPU Core i7 11-го поколения
173
RX 5600 XT быстрее RTX 3090 в дуэте с бюджетным CPU из-за проблем драйвера NVIDIA — Hardware Unboxed
74
Первые изображения и новые данные о видеокартах NVIDIA для добычи криптовалют серии CMP HX
35

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
13
Распродажа: ключи на Windows 10 и MS Office по цене от 580 рублей
Эмуляторы операционных систем, что это и для чего они нужны
36
Новые игры и апгрейды компьютера перестали радовать — разбираемся в причинах этого состояния
63
Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
7
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
30

Сейчас обсуждают

R53600
20:20
МТС Безлимитище, в 2016 было 12,90 руб, а сейчас 17,50. С 2018 абонентская плата начала планомерно увеличиваться. Надо сделать финт с переходом на другого оператора, а то, блин, дальше так продолжатьс...
Цены на безлимитный интернет в России сравнили с общемировыми
Bare_Metal
20:20
Я пока вообще ничего менять не собираюсь, всё устраивает.
Видеокарты NVIDIA слишком требовательны к процессору и теряют 30% скорости на Ryzen 5 1600X – HU
Васян Васяно
20:19
>Я вижу 12 кадров по минималке в Хорайзене Ну так там 1440 разрешение. Естественно упор в видеокарту сильно сгладит разницу. Еще меньше будет в 4к. В 4к и 1600х будет "дышать в спину" 10900к, лол >сч...
Видеокарты NVIDIA слишком требовательны к процессору и теряют 30% скорости на Ryzen 5 1600X – HU
Renegade1979
20:18
Еще б не помнить, как лез в чужую хату и этнические чистки устраивал, и потом песдюлин за это отгребал. Их до 1920х на Волыни в глаза никто не видел, кто их туда звал вообще?! Или как предъявы кидали ...
INTERFAX: Twitter никак не отреагировал на действия Роскомнадзора по замедлению трафика
MrPegge
20:17
Так он должен дешевле S20 U стоить - все то же самое, только без наушников и зарядки
Samsung Galaxy S21 Ultra подешевел в России – один из лучших флагманов 2021 года по сниженной цене
Ultimauser
20:17
Выворачиваюсь? Просто кайфую твоих вялых попыток оправдать синий хлам) типичная методичка синяка - нужны особые тесты в особых условиях, иначе тест не считается. Сначала тестили в 720p чтобы доказать ...
Видеокарты NVIDIA слишком требовательны к процессору и теряют 30% скорости на Ryzen 5 1600X – HU
id_1
20:17
Продолжай в том же духе ;)
Австралийский магазин продал "Царь-компьютер" с двумя RTX 3090 за 23 322$
rebel-1
20:16
Чейта? Малолетние дибилы уже переобулись и теперь навальный не ваш президент? На лан, кукарекай в инетах, брызгай слюной, все равно на большее ты ничего не способен.
ФАС России не видит нарушений в высоких ценах на видеокарты
MriS
20:16
Фигня он полная.. Не советую вам его не покупать)) У меня был 3800х - дичь полная и 88 ваттный 3700х его в играх дерет. Играм не упперлись его 142 ватта, только проблемы с охлаждением и тд )
Видеокарты NVIDIA слишком требовательны к процессору и теряют 30% скорости на Ryzen 5 1600X – HU
Bare_Metal
20:16
Я же не настаиваю )) Но от того, что 5800х вам не упёрся он не стал хуже.
Видеокарты NVIDIA слишком требовательны к процессору и теряют 30% скорости на Ryzen 5 1600X – HU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем