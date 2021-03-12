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Сотрудники аналитического агентства изучили тарифные планы 136 провайдеров в 50 странах. Они установили, что в Российской Федерации средний тариф с безлимитным интернетом стоит 830 рублей, а средний показатель в мире оказался равен 4405 рублям, что в пять раз больше, чем в нашей стране. Отмечается, что безлимитные тарифы во всём мире всё больше уходят в верхний ценовой сегмент, что объясняется потребностью в монетизации ввода в работу сетей 5G. В нашей же стране рост стоимости подобных тарифных планов объясняется возросшей на провайдеров нагрузкой в условиях пандемии и самоизоляции пользователей.

В то же время, в России отмечается уменьшение цены 1 гигабайта мобильного интернета. Это связывают с постепенным переводом клиентов с безлимитных на тарифные планы с большими пакетами трафика.

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Безусловно, подобный анализ никак не учитывает уровень реальных зарплат и стоимость обязательных расходов в различных странах. Но в ходе исследования определены десяток стран с самой низкой стоимостью безлимитного интернета. Список выглядит следующим образом: Россия - 835 рублей; Румыния 1305 рублей; Индия 1362 рубля; Израиль 1403 рубля; Казахстан 1438 рублей; Мексика 1573 рубля; Ирак 1615 рублей; Алжир 1680 рублей; Польша 1691 рубль; Таиланд 2253 рубля.