Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Сегодня с утра уже поступили сводки с западных направлений о том, что некий канадский пользователь, став обладателем пары процессоров Intel Core i7-11700K до официального старта продаж, лишил одного из них теплораспределительной крышки. В ходе операции подопытный не выжил, пав жертвой компьютерного энтузиазма.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Тем не менее его беспощадная смерть не стала полностью бессмысленной. Представителям сайта VideoCardz, удалось подсчитать площадь кристалла данной модели Rocket Lake. Она составила примерно 260-270 мм2. Это приблизительно на 28 % больше, чем у десятиядерного Core i9-10900K предыдущего поколения. Подобная солидная прибавка в площади кристалла может частично объяснить наличие у старшего процессора новой линейки всего лишь восьми ядер. Теория об экономии «транзисторного бюджета» теперь выглядит более правдивой.

Согласно предположениям самый старший Core i9-11900K будет иметь ту же площадь кристалла. Отличаться от Core i7-11700K он будет изменениями в работе контроллере памяти и максимальными частотами в режиме Turbo Boost.

реклама

Новая линейка Intel Rocket Lake-S ещё не поступила в официальную продажу. Наличие их на руках пользователей объясняется тем, что один немецкий розничный магазин случайно продал около двух сотен экземпляров ранее намеченной даты. Однако многие из них все еще ждут Core i9-11900K. Core i9 - это настоящий флагман, который, как ожидается, принесет некоторые дополнительные функции по сравнению с 11700K.

Источник: Videocardz