Площадь кристалла Intel Core i7-11700K почти на треть больше, чем у десятиядерного Core i9-10900K
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Сегодня с утра уже поступили сводки с западных направлений о том, что некий канадский пользователь, став обладателем пары процессоров Intel Core i7-11700K до официального старта продаж, лишил одного из них теплораспределительной крышки. В ходе операции подопытный не выжил, пав жертвой компьютерного энтузиазма.
Тем не менее его беспощадная смерть не стала полностью бессмысленной. Представителям сайта VideoCardz, удалось подсчитать площадь кристалла данной модели Rocket Lake. Она составила примерно 260-270 мм2. Это приблизительно на 28 % больше, чем у десятиядерного Core i9-10900K предыдущего поколения. Подобная солидная прибавка в площади кристалла может частично объяснить наличие у старшего процессора новой линейки всего лишь восьми ядер. Теория об экономии «транзисторного бюджета» теперь выглядит более правдивой.
Согласно предположениям самый старший Core i9-11900K будет иметь ту же площадь кристалла. Отличаться от Core i7-11700K он будет изменениями в работе контроллере памяти и максимальными частотами в режиме Turbo Boost.
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Новая линейка Intel Rocket Lake-S ещё не поступила в официальную продажу. Наличие их на руках пользователей объясняется тем, что один немецкий розничный магазин случайно продал около двух сотен экземпляров ранее намеченной даты. Однако многие из них все еще ждут Core i9-11900K. Core i9 - это настоящий флагман, который, как ожидается, принесет некоторые дополнительные функции по сравнению с 11700K.
Источник: Videocardz
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