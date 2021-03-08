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В настоящее время на мировом рынке полупроводниковых изделий наблюдается серьёзный дефицит, от которого страдают все, от рядового компьютерного энтузиаста, до производителей автомобилей.

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Выпущенный компанией AMD восьмиядерный процессор Ryzen 7 5800X пришелся по душе многим пользователям и признан общественностью самым производительным игровым "восьмиядерником" на сегодня. Однако, на старте продаж AMD не смогла наладить поставки новинки в нужном количестве, что повлекло за собой дефицит CPU данной модели в рознице. Их практически невозможно было застать на прилавках интернет-магазинов.

Ресурс HotHardware сообщил, что AMD смогла преодолеть эту трудность, существенно нарастив поставки процессоров Ryzen 7 5800X. Это положительно сказалось на его конечной стоимости в розничных магазинах — она снизилась. Неизвестно, как долго будет продолжаться стабильность поставок.

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Рекомендованная цена Ryzen 7 5800X, базирующегося на новой микроархитектуре Zen 3, на момент релиза составляла 449 долларов или 40 900 рублей для российского рынка. Но дефицит внёс свои коррективы и застать процессор в продаже можно было только по цене 48 тысяч и выше.

К концу февраля, согласно статистике Яндекс.Маркет цена процессора снизилась до отметки 37790 рублей. Сейчас цена Ryzen 7 5800X колеблется от 35636 до 43499 (средняя 39001) рублей. Таким образом лучший игровой процессор можно приобрести по цене даже ниже рекомендованной. Зарубежные торговые площадки, такие как Amazon и Newegg предлагают данную модель по цене 499 долларов США.



