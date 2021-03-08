Процессор Ryzen 7 5800X подешевел в России — цена упала ниже рекомендованной
реклама
В настоящее время на мировом рынке полупроводниковых изделий наблюдается серьёзный дефицит, от которого страдают все, от рядового компьютерного энтузиаста, до производителей автомобилей.
Выпущенный компанией AMD восьмиядерный процессор Ryzen 7 5800X пришелся по душе многим пользователям и признан общественностью самым производительным игровым "восьмиядерником" на сегодня. Однако, на старте продаж AMD не смогла наладить поставки новинки в нужном количестве, что повлекло за собой дефицит CPU данной модели в рознице. Их практически невозможно было застать на прилавках интернет-магазинов.
Ресурс HotHardware сообщил, что AMD смогла преодолеть эту трудность, существенно нарастив поставки процессоров Ryzen 7 5800X. Это положительно сказалось на его конечной стоимости в розничных магазинах — она снизилась. Неизвестно, как долго будет продолжаться стабильность поставок.
реклама
Рекомендованная цена Ryzen 7 5800X, базирующегося на новой микроархитектуре Zen 3, на момент релиза составляла 449 долларов или 40 900 рублей для российского рынка. Но дефицит внёс свои коррективы и застать процессор в продаже можно было только по цене 48 тысяч и выше.
К концу февраля, согласно статистике Яндекс.Маркет цена процессора снизилась до отметки 37790 рублей. Сейчас цена Ryzen 7 5800X колеблется от 35636 до 43499 (средняя 39001) рублей. Таким образом лучший игровой процессор можно приобрести по цене даже ниже рекомендованной. Зарубежные торговые площадки, такие как Amazon и Newegg предлагают данную модель по цене 499 долларов США.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила