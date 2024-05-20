Кресло J20 Gatling Battlestation оснащено пулеметами и траками. Однако, естественно, использовать их будет невозможно.

Компания Cluvens выпустила новинку для любителей видеоигр — роскошное кресло J20 Gatling Battlestation огромных размеров. Название “Боевая станция” отражает его дизайн: кресло оснащено имитацией гусениц, которые, однако, не функционируют. Также, хотя кресло украшено пулеметами по бокам, они служат лишь элементами декора и не предназначены для стрельбы.

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Кресло, превращающееся в полноценный рабочий стол и имеет впечатляющие размеры. Максимальная высота составляет 230 см, а минимальная — 150 см. Ширина этой многофункциональной мебели равна 100 см, а длина — 140 см. Пользователям доступны три подставки для клавиатуры и мыши, обеспечивая комфорт при работе или игре.

К креслу J20 Gatling Battlestation можно прикрепить один 49-дюймовый сверхширокий монитор или к три монитора по 29 дюймов. Дисплеи могут располагаться спереди или сверху пользователя, а конструкцию можно двигать, чтобы они находились в удобном положении. Кроме того, в конструкцию встроена подсветка, которая не создает бликов и добавляет стиля геймерскому креслу.

Стоимость этой многофункциональной мебели составляет 4200 долларов (или 382 000 рублей). Кресло доступно в нескольких цветовых вариантах: черно-серый, черный и серый металлик. Оно сочетает в себе комфорт, функциональность и стиль, позволяя геймерам погрузиться в игровой мир с максимальным удобством и эффективностью.