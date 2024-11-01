Ученые из Швеции разработали специальную нить использующую тепло человеческого тела для выработки электроэнергии достаточной для использования в носимых устройствах

В рамках исследования была разработана новая технология, которая позволяет преобразовывать разницу температур в электрическую энергию. В сочетании с датчиками эта технология может быть полезна в различных областях, от питания носимых устройств до мониторинга жизненно важных показателей. Интересно, что для работы этой ткани не требуются батареи для создания буфера энергии.

В процессе создания ткани учёные покрыли шёлковую нить проводящим полимером — пластиковым материалом с уникальной химической структурой, обеспечивающей электропроводность. Первый автор исследования Мария Виттория Крайгеро заявила: «Полимеры, которые мы использовали, гибкие, лёгкие и простые в использовании как в жидком, так и в твёрдом виде. Так же они нетоксичны». Чтобы продемонстрировать практическое применение новой ткани, исследователи создали два термоэлектрических генератора: пуговицу и кусок ткани с нитями. Когда они подвергались воздействию перепада температур, происходила генерация постоянного тока. Величина вырабатываемого напряжения зависела от перепада температур и количества проводящего материала. Ткань проверялась на износостойкость более года, выдержав многократные стирки, без значимой потери электропроводности.

В настоящее время производство термоэлектрической ткани и пуговиц в промышленных масштабах требует значительных усилий и ручного труда. Однако исследователи считают, что у этого метода есть потенциал для автоматизации процесса и массового производства