Представлена система «искусственного интеллекта» повышающая безопасность и производительность труда на строительной площадке

Площадки для строительства гидроэлектростанций и плотин представляют собой сложную пространственную структуру с различными типами рельефа, тяжелой техникой и большим количеством рабочих, выполняющих разнообразные задачи. В результате постоянно возникает взаимодействие людей с техникой, вызывая серьезную опасность получения травм и увечий. Несмотря на улучшение физических барьеров, средств индивидуальной защиты, обучение персонала и внутренние правила дорожного движения, количество столкновений техники остается стабильно высоким. Так, например, в 2023 году на стройплощадках Великобритании столкновение с движущимся транспортным средством стало одной из трех основных причин гибели рабочих. Однако недавние разработки в области искусственного интеллекта способствуют изменению сложившегося положения дел.

Британская компания «Safety Shield» после десяти лет исследований и разработок создала систему предотвращения столкновений управляемую «искусственным интеллектом». Программа может устранить риск незапланированного взаимодействия людей и оборудования на строительных площадках. Аппаратное решение «Safety Shield» может быть установлено на любом типе существующего подвижного и стационарного оборудования. Блок управления имеет собственный процессор и периферию. За ориентацию в пространстве отвечают защищённые от внешних воздействий камеры высокой четкости. В случае не штатной ситуации срабатывает система оповещения, обеспечивая визуальное и звуковое оповещение оператора.

Система «Safety Shield» контролирует зону, внутри которой она распознает опасности. Рабочий диапазон колеблется от 0,5 м до 50 м в зависимости от задачи; так, например, зоны для бульдозера и погрузчика могут отличаться. При обнаружении человека во внешней зоне в кабине и снаружи раздается короткий сигнал тревоги. Если кто-то входит во внутреннюю зону, звучит более продолжительный сигнал тревоги.

Важно отметить, что система «Safety Shield» сканирует периметр, четко выделяя людей за счет сложного алгоритма, выработанного в ходе машинного обучения. Это крайне важно, так как люди могут пригибаться, частично скрываться за блоками или выскакивать из-за препятствий. Для уверенной работы система «искусственного интеллекта» распознает отдельные части человеческой формы и черты лица, а также форму человека в целом. Операторы техники должны доверять технологии, не отвлекаясь на самостоятельный контроль. Надежность платформы «Safety Shield» подтверждена шестью сертификациями ISO и показателями точности 99,6% от независимых испытательных организаций. Системы уже установлены более чем на 5000 объектах в Великобритании, при этом несчастных случаев с летальным исходом на этих объектах после внедрения не было.

Помимо возможности настройки универсального защитного периметра для различных машин, могут быть добавлены дополнительные функции, чтобы удовлетворить уникальные требования безопасности на различных строительных площадках. В систему может быть встроен цифровой модуль "большой палец вверх", который обеспечивает зону безопасного подхода. В соответствии с общепринятой в индустрии Великобритании процедурой "большой палец вверх", если человек хочет приблизиться к машине, он подает оператору знак "большой палец вверх" с безопасного расстояния. Затем оператор нажимает цифровую кнопку "большой палец вверх" внутри кабины, которая отключает машину, не оставляя у пешехода сомнений в том, что его заметили и он может безопасно пройти. Последним усовершенствованием системы с искусственным интеллектом является автономное торможение. Система взаимодействует с технологией распознавания форм человека с помощью искусственного интеллекта, гарантируя, что если пешеход войдет в красную опасную зону машины, а оператор не отреагирует, машина автоматически затормозит. Это интеллектуальное торможение учитывает направление движения установки, ее загруженность, скорость и то, начал ли оператор торможение.

Технология может применятся и в закрытых пространствах. Проблемы, возникающие внутри помещений, могут показаться совсем другими, но принципы предотвращения столкновений остаются теми же. Вилочные погрузчики кажутся гораздо менее опасными, чем огромные экскаваторы и бульдозеры, используемые на строительных площадках, но они могут представлять не меньший риск. Используемые в замкнутых пространствах погрузчики с закрывающим обзор грузом, являются основной причиной производственного травматизма. Благодаря установке системы искусственного интеллекта и HD-камер на передней и задней частях машины оператору может быть отправлено мгновенное предупреждение, если, например, кто-то выйдет из-за стеллажей на путь следования. Как и на строительных площадках, добавление цифровой системы "большой палец вверх" и автономного торможения может еще больше повысить безопасность. Тщательный контроль функции автоматической остановки особенно важен во внутренних помещениях, где резкое торможение может привести к падению груза с транспортного средства и создать повышенный риск получения травм.

Внедрение подобных систем способно изменить подходы к поведению на строительной площадке. По мере роста использования доверие к ним будет расти, а работы будут проводится более оперативно и под большим контролем. Важно отметить, что полученные данные позволяют быстро и целенаправленно реагировать на проблемы безопасности. Группы по охране труда используют информацию о рисках для стратегического планирования. В некоторых случаях полученные данные побудили внести изменения в планировку площадки для повышения безопасности и эффективности работ.

Авторы системы «Safety Shield» заявляют, что их ключевой задачей является «изменение поведения людей в отношении безопасности». Помимо очевидной пользы заявлено и то, что сокращение количества несчастных случаев приводит к снижению времени простоя техники для расследования и подачи претензий. А целостное улучшение в повседневном поведении работников приводит к увеличению продуктивности. В качестве доказательства приводятся данные со строительных объектов Великобритании, оснащённых системой в 2022/23 году, где количество инцидентов сократилось в среднем на 65%.

Хочется надеяться, что повсеместное внедрение систем контроля на строительных и промышленных объектах будет способствовать сохранению жизни и здоровья рабочих, создавая благоприятные условия для высокопроизводительного и квалифицированного труда.