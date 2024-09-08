Система «Hive» обещает изменить подход к управлению всего жизненного цикла ядерного реактора, начиная с проектирования, лицензирования, строительства и до конца эксплуатации

Компания «Westinghouse Electric» запустила свою систему генеративного искусственного интеллекта (GenAI) «Hive», адаптированную на гражданские ядерные технологии. Модель способна предоставлять индивидуальные решения GenAI для глобальной клиентской базы «Westinghouse Electric». Система «Hive» призвана увеличить прибыль эксплантатов энергоблоков на протяжении всего жизненного цикла реактора, начиная с проектирования, лицензирования, производства оборудования и эксплуатации.

Система «Hive» оперирует эмпирическими данными, собранными «Westinghouse» почти за 100 лет при помощи высокозащищенной системной инфраструктуры и программного обеспечения. Интегрируя систему «Hive» в свои собственные продукты, услуги и процессы, инженеры «Westinghouse» добиваются усовершенствования операций и приложений как для себя, так и для клиентов. Кроме того, система «Hive» помогает заказчикам оптимизировать планирование технического обслуживания, повысить эффективность проверок и улучшить взаимодействие с цифровыми пользователями, чтобы предоставлять оперативным группам нужную информацию в нужный момент.

Новаторские возможности обеспечены системой искусственного интеллекта «Bertha Nuclear Large Language Model», названной в честь Берта Ламме Фейхт – первой женщины в США, получившей диплом инженера-механика, и первой женщины-инженера, нанятой «Westinghouse». Система «Bertha» включает настроенные и обученные модели, методы и инструменты, которые могут быть применены во многих прикладных аспектах эксплуатации ядерных энергетических объектов. В отличии от других моделей, эта система обещает варианты использования, включающие оптимизацию профилактического обслуживания установок, обеспечения ядерным топливом внедрения стандартов безопасности с учетом индивидуальных особенностей каждого объекта снимая огромное количество организационных вопросов с эксплантата реактора.

Вопросы оптимизации и снижения издержек подаются под углом формирования без углеродной энергетики и инноваций в сфере ядерной безопасности.