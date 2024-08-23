Прогнозирование погоды для рынка возобновляемых источников энергии выходит на новый уровень точности и быстродействия

Компания «Insight by volue», лидер в области технологий и услуг в сфере возобновляемых источников энергии, объявила о заключении партнерского соглашения с фирмой «Jua», создавшей инновационную модель прогнозирования погоды. В рамках партнерства обе компании будут работать над созданием новых технологических решений для прогнозирования погодных условий и реакции рынка энергии на них. В качестве основной цели «Volue» планирует использовать прогнозы погоды от «Jua» для фундаментального анализа энергетических рынков, предоставляя высокоточные прогнозы производства, спроса и цен. В свою очередь «Jua» обязалась обеспечивать моделирование на основе новой технологии анализа данных, использующей десятки миллионов первичных точек данных. Компания управляет первой «Большой физической моделью» искусственного интеллекта, способной предсказывать погоду с чрезвычайно высокой точностью и быстродействием.

Аналитика «Volue» предоставляет всем участникам энергетических рынков данные для принятия решений по планированию генерации и продажи энергии с максимально возможной эффективностью. До сих пор численные модели прогнозирования погоды были золотым стандартом для энергетического рынка. Глобальная основополагающая модель искусственного интеллекта «Jua» анализирует множественные факторы, влияющие на физику атмосферы. Это позволяет производить прогноз быстрее и точнее чем общепринятый стандарт.

По мере увеличения мощностей генерации, базирующихся на непостоянных источниках энергии, прогноз ее производства становится все более ценным, так как от него в значительной степени зависит стабильность сетей, стоимость генерации и прибыль.