Больше никаких загадок. Сама Meta* объяснила, как работает система рекомендаций контента в своих социальных сетях.

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Meta*, материнская компания, принадлежащая Цукербергу, предоставила подробности о работе алгоритма рекомендаций контента своих социальных сетей Facebook* и Instagram*.

Ник Клегг, президент по глобальным вопросам, опубликовал блог на веб-сайте Meta*, в котором подробно рассказывает о том, как работает алгоритм, лежащий в основе Facebook* и Instagram*.

Как упоминает Клегг, развитие генеративного ИИ привело многих в восторг от того вклада, который эта технология может внести в их жизнь, но также возникают сомнения относительно возможных связанных с этим последствий. Для этого рекомендуется, чтобы проекты работали с ответственностью и прозрачностью.

Алгоритм предназначен для отображения аналогичного контента тому, который вы уже просматривали. Однако в течение многих лет то, как он работает, оставалось окутанным тайной. Однако, стремясь быть более прозрачными для своих пользователей, Клегг и его команда решили объяснить, как работают системы искусственного интеллекта.

По сути, суть в том, что искусственный интеллект “предсказывает, насколько ценным” является контент для пользователя, а затем продвигает его вверх. Затем он предсказывает, чего бы вы хотели, на основе обмена, продолжительности просмотра и многого другого.

Информация об алгоритме поступает из 22 «системных карточек», которые содержат данные из важных разделов, таких как лента, истории и ролики. Таким образом, есть сведения о том, как пользователи находят и потребляют контент в социальных сетях, и как искусственный интеллект генерирует автоматические рекомендации.

Системные карточки содержат подробную информацию о том, как алгоритм видит вас, включая контент, который вам могли порекомендовать создатели, к которым вы никогда специально не обращались. Совокупность этой информации Meta* называет “сигналами”, которые использует искусственный интеллект для определения того, какой контент выводить на ваш экран.

Например, известно, что система классифицирует контент, отдавая приоритет постам, которые считаются наиболее интересными для пользователя, и для этого они располагаются на более видном месте во вкладке «Обзор».

Пользователи социальных сетей влияют на этот процесс, особенно когда они взаимодействуют с сообщениями, сохраняя, комментируя или как-то по другому реагируя. То же самое происходит, когда им не нравится фото или видео, так как нажатие кнопки «не интересует» отфильтрует похожий контент.

В настоящее время, если вы нажмете значок с тремя точками на “рекомендуемом посте” в Instagram* и выберете “Почему я это вижу?” вы получите неопределенный ответ. Клегг заявил, что Meta* намерена расширить этот раздел, включив в него гораздо больше информации.

Компания также работает над включением функции, аналогичной кнопке TikTok “Не интересно” для Instagram*. Это сообщает алгоритму, что вы не хотите видеть контент, похожий на тот, что показывается, и изменит ленту под вас.

Клегг также упоминает, что они намерены сделать эти кнопки более заметными и для пользователей Facebook*.





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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от

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