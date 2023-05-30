Microsoft планирует добавить динамическое освещение в Windows.

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Энтузиасты, которым нравится украшать свой компьютер красочнее, чем рождественская елка, будут рады этому нововведению. На мероприятии Build Microsoft объявила о будущих изменениях в Windows 11, таких как панель задач и способ работы виджетов Windows. Наиболее необычной является функция динамической RGB-подсветки, управляющая ПК и периферийными устройствами с помощью специальной утилиты.

Директор по продуктам Панос Панаи сообщил в блоге, что растущее количество периферийных устройств с функциями RGB-подсветки добавляет энергии и эмоций окружающей среде вокруг ПК. Большинство периферийных устройств RGB могут работать только с очень простыми сторонними приложениями. С помощью функции динамического освещения вы можете изменять и настраивать RGB-подсветку прямо в настройках Windo. Это значительно упрощает беспрепятственное управление RGB-подсветкой вашего ПК и всех подключенных периферийных устройств одновременно.

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В мае мы предложим предварительную версию в рамках программы предварительной оценки Windows, чтобы разработчики и партнеры по оборудованию могли протестировать поддержку аксессуаров и компонентов RGB, — сказал Панай. Функция динамического освещения RGB еще не была обновлена в программе предварительной оценки Windows, и неясно, какие возможности будут добавлены в программу предварительной оценки. Также еще неизвестно, будет ли приложение Windows Dynamic Lightning предлагать лучшие функции, чем существующие утилиты RGB, такие как SignalRGB, OpenRGB и RGB Fusion. Не ясно, будет ли Windows поддерживать все, так как аппаратное обеспечение часто необходимо дополнять специальными утилитами, которые обычно поставляются вместе с ним.