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Ватикан опубликовал документ, в котором он стремится способствовать правильному использованию социальных сетей среди христиан.
Документ под названием «На пути к полному присутствию. Пастырское размышление о приверженности социальным сетям» был опубликован дикастерией по коммуникации Святого Престола. В нем рассматривается, как жить в цифровом мире как «любящие соседи».
Появление этого документа обусловлено, по мнению Ватикана, тем, что «социальные сети все больше и больше становятся частью жизни людей».
Коротко о том, что говорится в документе Ватикана об использовании социальных сетей:
Позаботьтесь о персонализации потребляемого контента.
По данным учреждения под председательством Папы Франциска, «перегрузка контентом [в социальных сетях] решается алгоритмами искусственного интеллекта, которые постоянно определяют, что нам показывать. Это приводит, как он указывает, к тому, что «при поиске информации в браузерах или получении ее в нашей ленте мы не знаем о фильтрах, обусловливающих результаты».
По словам Ватикана, следствием этого является все более изощренная персонализация результатов. «Это принудительное воздействие частичной информации, которая подтверждает наши собственные идеи, укрепляет наши убеждения и, следовательно, приводит нас к изоляции с помощью «пузырькового фильтра».
Принятие другого.
В документе также подчеркивается, что хотя «онлайн-сообщества и социальные сети являются «местами встречи» у этих платформ есть риск того, что их пользователи не смогут по-настоящему узнать «другого», который отличается от них», что нужно с пониманием и принятием относиться к чужому мнению.
Осознание риска создания пространств для экстремального поведения.
Документ также предупреждает, что использование автоматизированных систем может привести к созданию «индивидуалистических пространств» и, в некоторых случаях, к поощрению экстремального поведения. Поскольку «агрессивные и негативные дискурсы распространяются легко и быстро, создавая благодатную почву для насилия, оскорблений и дезинформации».
Связь с обществом.
Святой Престол также попросил не изолировать себя «просто из-за выражения определенной точки зрения, которую кто-то не разделяет, а «продолжать культивировать «культуру встреч», которая способствует дружбе и миру между разными людьми».
«Поэтому становится все более острой необходимость в том, чтобы задействовать платформы социальных сетей таким образом, чтобы они выходили за рамки собственных сообществ. Выход из группы «своих» навстречу другим», - указывается в документе.
Сделайте социальные сети точкой взаимного согласия.
«Создавать контент или реагировать на информацию, идеи и образы, которыми делятся другие», высший руководящий орган католической церкви предложил верующим задать себе вопросы:
"Как мы можем совместно создавать более здоровую онлайн-среду, где люди могут участвовать в беседах и преодолевать разногласия в духе взаимного согласия? Как мы можем дать сообществам возможность находить способы преодоления разногласий и способствовать диалогу и уважению между сообществами? А также, как мы можем поместить онлайн-среду в то место, где она может и должна быть: место для обмена, сотрудничества и принадлежности, основанное на взаимном доверии?"
Папа Франциск и социальные сети
В документе также указывается точка зрения Папы Франциска в отношении социальных сетей. В нем он уверяет, что Верховный понтифик «признал, что цифровой мир «неотличим от сферы повседневной жизни» и меняет способ, которым человечество накапливает знания, распространяет информацию и развивает отношения».
Кроме того, он подчеркнул, как новые технологии позволили главе католической церкви оставаться на связи со своей общиной во время пандемии COVID-19.