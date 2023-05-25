Илон Маск считает, что искусственный интеллект может «разоружить человечество» и добиться мира во всем мире.

реклама

Илон Маск уверяет, что искусственный интеллект (ИИ) можно использовать для управления системами и оружием во всем мире в стремлении к миру во всем мире. Маск считает, что ИИ можно запрограммировать так, чтобы он взял под контроль все компьютеры и системы вооружения на Земле, эффективно предотвращая участие людей в войне.

Маск выссказал свое мнение на фоне растущей обеспокоенности по поводу потенциальной опасности ИИ. Некоторые эксперты считают, что ИИ может представлять потенциальную угрозу для человечества, в то время как другие считают, что его можно использовать для решения некоторых из самых насущных мировых проблем.

«Один из способов добиться мира во всем мире — отобрать у людей все оружие, чтобы они больше не могли его использовать», — сказал Маск в интервью Wall Street Journal. «Я не думаю, что ИИ попытается уничтожить все человечество, но он может поставить нас под жесткий контроль».

«Перо сильнее меча, поэтому одно из первых мест, где мы должны быть осторожны при использовании ИИ, — это социальные сети для манипулирования общественным мнением», — сказал Маск.

Но далеко не все согласны с мнение Илона Маска. В 2015 году известный физик Стивен Хокинг заявил, что ИИ может «означать конец человечества». А в 2017 году Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, заявил, что ИИ «потенциально опаснее ядерного оружия».

Несмотря на опасения, у Маска есть и единомышленники, хоть и не такие радикальные. Они считают, что ИИ можно использовать во благо. Например, ИИ можно использовать для разработки новых методов лечения, создания более эффективных транспортных систем или повышения точности прогнозов погоды.

рекомендации 4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде