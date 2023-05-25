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Илон Маск предлагает отдать ИИ контроль над всем оружием на планете
Илон Маск считает, что искусственный интеллект может «разоружить человечество» и добиться мира во всем мире.
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Илон Маск уверяет, что искусственный интеллект (ИИ) можно использовать для управления системами и оружием во всем мире в стремлении к миру во всем мире. Маск считает, что ИИ можно запрограммировать так, чтобы он взял под контроль все компьютеры и системы вооружения на Земле, эффективно предотвращая участие людей в войне.

 Маск выссказал свое мнение на фоне растущей обеспокоенности по поводу потенциальной опасности ИИ. Некоторые эксперты считают, что ИИ может представлять потенциальную угрозу для человечества, в то время как другие считают, что его можно использовать для решения некоторых из самых насущных мировых проблем.

«Один из способов добиться мира во всем мире — отобрать у людей все оружие, чтобы они больше не могли его использовать», — сказал Маск в интервью Wall Street Journal. «Я не думаю, что ИИ попытается уничтожить все человечество, но он может поставить нас под жесткий контроль». 

 «Перо сильнее меча, поэтому одно из первых мест, где мы должны быть осторожны при использовании ИИ, — это социальные сети для манипулирования общественным мнением», — сказал Маск.

Но далеко не все согласны с мнение Илона Маска. В 2015 году известный физик Стивен Хокинг заявил, что ИИ может «означать конец человечества». А в 2017 году Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, заявил, что ИИ «потенциально опаснее ядерного оружия».

Несмотря на опасения, у Маска есть и единомышленники, хоть и не такие радикальные. Они считают, что ИИ можно использовать во благо. Например, ИИ можно использовать для разработки новых методов лечения, создания более эффективных транспортных систем или повышения точности прогнозов погоды.

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#илон маск #искусственный интеллект #оружие
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