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Meta* (ранее Facebook*) может снова столкнуться с увольнениями на следующей неделе. Это будет третья волна увольнений в компании.
Согласно отчету Vox, эти увольнения затронут бизнес-отдел Meta*, и тысячи сотрудников могут потерять работу.
Третий раунд увольнений должен начаться на следующей неделе, сказал Ник Клегг, президент Meta* по международным делам. Это затронет всех в бизнес-команде, включая мою команду. Хотя точное число не подтверждено, ожидается, что в этом раунде компания уволит около 6000 сотрудников.
В марте генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил, что компания планирует сократить еще 10 000 рабочих мест к концу мая после ликвидации 11 000 рабочих мест в ноябре прошлого года.
Технический гигант в прошлом месяце сократил почти 4000 позиций из 10 000. В отчете говорится, что к концу 2022 года в Meta* будет работать около 86 000 сотрудников.
В апреле Meta* уволила почти всю команду, созданную для борьбы с дезинформацией. Согласно «Командной строке» Алекса Хита из The Verge, большая часть команды, ответственной за борьбу с фейковыми новостями в Facebook* и Instagram*, была уволена. В сообщении говорится, что размер команды составлял около 50 человек.
* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»