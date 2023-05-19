Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Proxvosst За пост начислено вознаграждение
Meta* может уволить 6000 сотрудников на следующей неделе
В сфере IT продолжаются увольнения.
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

реклама

Meta* (ранее Facebook*) может снова столкнуться с увольнениями на следующей неделе. Это будет третья волна увольнений в компании. 

Согласно отчету Vox, эти увольнения затронут бизнес-отдел Meta*, и тысячи сотрудников могут потерять работу.

Третий раунд увольнений должен начаться на следующей неделе, сказал Ник Клегг, президент Meta* по международным делам. Это затронет всех в бизнес-команде, включая мою команду.  Хотя точное число не подтверждено, ожидается, что в этом раунде компания уволит около 6000 сотрудников.  

В марте генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил, что компания планирует сократить еще 10 000 рабочих мест к концу мая после ликвидации 11 000 рабочих мест в ноябре прошлого года. 

Технический гигант в прошлом месяце сократил почти 4000 позиций из 10 000.  В отчете говорится, что к концу 2022 года в Meta* будет работать около 86 000 сотрудников.

В апреле Meta* уволила почти всю команду, созданную для борьбы с дезинформацией. Согласно «Командной строке» Алекса Хита из The Verge, большая часть команды, ответственной за борьбу с фейковыми новостями в Facebook* и Instagram*, была уволена.  В сообщении говорится, что размер команды составлял около 50 человек.


рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

 * Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#facebook #meta
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Facebook заплатит компенсацию в размере 725 миллионов долларов из-за утечки данных
WhatsApp представляет функцию блокировки чата для повышения безопасности ваших личных сообщений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные СМИ обсуждают удар ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту для нарушения логистики ВС РФ
133
Российские Су-57 начали охоту на украинские Су-24 – за несколько дней сбиты 2 ракетоносца
15
AMD движется к гибридному дизайну процессоров и всё шире внедряет ИИ
4
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
35
Российские конструкторы получили захваченный трофейный дрон США и уже "с пристрастием" изучают его
12
МИД Венгрии подтвердил решение по продолжению блокирования финансовой помощи Украине от ЕС
6
В России завершились испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва"
16
Пригожин: в ближайшее время Артёмовск будет взят
31
МО РФ: Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены 5 пусковых установок ЗРК Patriot
32
"Лучше бы подарили" - ЧВК "Вагнер" заполучила в Бахмуте британский БТР FV103 Spartan
7
Соперник Эрдогана на предстоящих выборах высказался за укрепление связей с США
4
Рогозин: Минобороны России уже упустило возможность проведения второй волны мобилизации
9
Samsung Galaxy S24 будет практически неотличим от Galaxy S23
+
CNN: ВС РФ активизировали атаки, чтобы перенести контрнаступление Украины
2
Intel опубликовала результаты видеокарт Arc в более чем 50 играх для разных разрешений, API и ЦП
+
Глава ГУР МО Украины объяснил, зачем Киев постоянно анонсирует контрнаступление
5
Пригожин: под контролем ВСУ осталось менее 1 кв. км Бахмута, но фланги продолжают сыпаться
2
На грядущей онлайн-конференции PC Gaming Show 2023 покажут свыше 50 игр, включая Baldur’s Gate 3 и Frostpunk 2
+
Стала известна судьба ЗРК Patriot, по которому попала сверхзвуковая ракета «Кинжал»
34
RTX 4060 Ti впервые засветилась в бенчмарке: 4352 CUDA и 8Gb памяти
+

Популярные статьи

К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
55
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Май)
12
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
26
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
132
Почему блоки питания ПК с раздельной стабилизацией лучше, чем с групповой и как ее самому определить
37
Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
14
По каким причинам у ЗРК "Patriot" не было ни единого шанса против гиперзвукового "Кинжала"
27
Преемник легенды: «Волга» – универсал ГАЗ-22
8
Тестирование и модернизация "компьютера белого человека"
32
"Статьи про автомобили" - да не "бомбит" меня, не "бомбит"...
9

Сейчас обсуждают

sirkuramov
16:49
То самое чувство, когда у тебя в сборке за 110к не 30 60, а 16 60...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Май)
RestFunction
16:47
Опять кто-то с кем-то не согласовал: "...придумана абсолютно нереалистичная с точки зрения физики версия радиационного загрязнения, она транслируется, повторяется, множится, к ней добавляются дополни...
В Совбезе РФ подтвердили факт уничтожения на Украине гигантского склада со снарядами с обеднённым ураном
Mur
16:46
Там так убого сделано, что на сайте даже писать нельзя. Все комментарии можно оставлять только по ссылке на перенаправление, которое разрешает оставлять комментарии только на форуме, а не на самом сай...
В Совбезе РФ подтвердили факт уничтожения на Украине гигантского склада со снарядами с обеднённым ураном
Nope
16:46
Не переживайте, с патриотом все нормально... А вот с кинжалом беда, миф о несбиваемости кинжала развеян....
В Киеве заявляют, что с ЗРК Patriot «всё в порядке»
Владимир Дранников
16:45
А шо ты думаешь, коли справка от психиатра есть, то это поможет?
ВСУ впервые за год ударили в районе села Сладкое, продолжается операция по окружению Бахмута
Nope
16:42
Меня никто и не будет резать, а вот тебя уже скоро... Так что можешь визжать...
ВСУ впервые за год ударили в районе села Сладкое, продолжается операция по окружению Бахмута
Даниил Лавкрафт
16:40
"насколько хорошо новые игры Asus для портативного устройства созданы" - что бл@#&?! Вы вообще свою писанину перечитывать пробовали?
Asus Ally с легкостью эмулирует PS3, Nintendо Switch и Xbox 360
Chаto-B00t
16:39
Не визжи, тебя ещё не режут. Пока не режут.
ВСУ впервые за год ударили в районе села Сладкое, продолжается операция по окружению Бахмута
Nope
16:38
Автор явно не слушал победные речи конашенкова...
ВСУ впервые за год ударили в районе села Сладкое, продолжается операция по окружению Бахмута
Даниил Лавкрафт
16:38
Ally против децка в играх - "ничья"? Очень смешно.
Asus Ally с легкостью эмулирует PS3, Nintendо Switch и Xbox 360
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем