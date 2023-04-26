Биткоин вырос на 3,53 процента в среду, торгуясь на уровне 28 350 долларов.

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Сектор цифровых активов, похоже, готов к восстановлению: несколько криптовалют зафиксировали прибыль через несколько дней после небольшого спада. В среду биткоин вырос на 3,53 процента, торгуясь на уровне 28 350 долларов. Самой дорогой криптовалюте удалось сохранить одинаковые цены как на национальных, так и на международных биржах. За последние 24 часа стоимость биткоина выросла на 1008 долларов, в то время как цены на Ethereum и большинство других криптовалют также выросли.

Стоимость эфира выросла на 2,48% в среду. Согласно графику цен на криптовалюту от Gadgets 360, цена ETH колебалась около 1863 долларов.

«Биткоин поднялся выше 28 000 долларов благодаря положительной реакции инвесторов на умеренно положительные отчеты о доходах за первый квартал от Alphabet и Microsoft. Кроме того, подъем может также быть связан с опасениями по поводу банковской стабильности, вызванными раскрытием банком First Republic Bank убытков по депозитам в размере 100 миллиардов долларов во время отчета по доходам за первый квартал в понедельник», — Эдул Патель, соучредитель и генеральный директор Mudrex.

Большинство криптовалют зафиксировали рост в среду после роста биткоинов и эфира. К ним относятся Binance Coin , USD Coin , Ripple , Cardano , Dogecoin , Polygon и Solana .

Polkadot, Litecoin, Binance USD, Shiba Inu, Tron и Avalanche также зафиксировали небольшой рост.

Согласно данным CoinMarketCap, рыночная капитализация крипто-сектора выросла на 2,53 процента за последние 24 часа и в настоящее время достигла 1,18 триллиона долларов. Между тем, небольшое количество альткоинов, таких как Tether, NEM, Cartesi, зафиксировали падение стоимости в среду.

«Рост сетевой активности в последние месяцы, когда 23 апреля было совершено 432 613 транзакций, что является третьим по величине ежедневным количеством транзакций в его истории, свидетельствует о том, что спрос на использование сети Биткоин в качестве уровня расчетов является устойчивым и улучшается. В качестве дальнейших признаков принятия криптовалюты Stellar Network запустила первый зарегистрированный в США фонд, который использует публичный блокчейн для обработки транзакций и регистрации прав собственности. Пользователи кошелька Telegram теперь также могут покупать, снимать и обменивать биткоины», — сообщила исследовательская группа CoinDCX Gadgets 360.

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