Немного сплетен в ожидании второго сезона.

реклама

Второй сезон «Одни из нас», скорее всего, выйдет в конце 2024 или начале 2025 года. Как сообщает The Independent, ведущая звезда Белла Рэмси появилась на шоу Джонатана Росса, подтвердив, что они, вероятно, «снимут в конце этого года, начале следующего». Это заявление совпадает с более ранними заявлениями Педро Паскаля, где он предположил, что производство второго сезона «Одни из нас» может начаться в 2023 году. Соавторы сериала Нил Дракманн и Крейг Мазин подтвердили, что история будет разворачиваться больше, чем на один сезон.

«Это будет надолго», — сказал Рэмси в интервью. «Я думаю, что мы, вероятно, будем снимать в конце этого года, начале следующего. Так что, вероятно, это будет конец 2024 года, начало 2025 года». Поскольку The Last of Us Part II является значительно более длинной, чем первая часть, имеет смысл разделить историю на более мелкие и разбить ее на несколько сезонов. В интервью GQ он не стал подтверждать или опровергать, закончится ли сериал 3-м сезоном, предполагая возможность более продолжительной и подробной адаптации. Это также может означать, что HBO хочет как можно больше «доить» франшизу.

Ранее на этой неделе Нил Дракманн разместил в Твиттере плакат с изображением мускулистого предплечья, крепко держащегося за молоток, с подписью: «Нет TLoU сегодня вечером на HBO. Но 2 сезон уже на подходе! Терпи и выживай!»

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

Изображение представляет собой тизер Эбби Андерсон, ключевого персонажа The Last of Us Part II, которая получила довольно жестокое представление и присутствует в игре в качестве игрового персонажа вместе с главными героями Элли и Джоэлом. История The Last of Us Part II представлена нелинейно, через воспоминания и чередующиеся события. Неясно, как создатели планируют реализовать такое повествование в сериале, но Мазин утверждает, что у него все спланировано, и что некоторые моменты могут быть полностью изменены, чтобы удовлетворить аудиторию. «Будут вещи, которые будут отличаться, и будут вещи, которые будут идентичными. Есть вещи, которые будут добавлены и обновлены», — сказал он в интервью .. «Наша цель остается такой же, как и в первом сезоне, — сделать шоу, которое порадует фанатов».

Во втором сезоне «Одни из нас» Паскаль и Рэмси вновь сыграют свои роли Джоэла и Элли соответственно. Дракманн также утверждал, что единственный раз, когда он подумает о переделке Рэмси, это если она не захочет продолжать играть эту роль. «Нам очень повезло, что у нас есть Белла… и единственный способ, которым мы когда-либо рассматривали бы переделку Беллы, — это если бы она сказала: «Я не хочу больше работать с вами, ребята», — сказал Дракманн TheWrap. — И даже тогда мы не уверены, что дадим ей это. Возможно, мы заставим ее вернуться в этом сезоне». Ожидается, что Габриэль Луна вернется в роли Томми, брата Джоэла, вместе с Рутиной Уэсли в роли его жены Марии.

Второй сезон The Last of Us выйдет где-то в конце 2024 или начале 2025 года.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде