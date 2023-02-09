Чтобы корова давала больше молока, ее надо меньше кормить, больше доить и искусственно выводить

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Эксперименты по клонированию животных проводятся во многих странах, включая Америку. Китай постоянно проводит странные эксперименты в области науки и техники. Недавно китайские ученые заявили, что с помощью клонирования они подготовили трех «суперкоров». Эти коровы за всю свою жизнь могут дать 100 тонн молока.

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По сообщениям местных СМИ, разведением всех трех коров занимались ученые Северо-Западного университета. Эти телята родились за последние два месяца в районе Нинся. Все это клоны голштино-фризской коровы из Нидерландов.

Прежде всего, что такое клонирование?

Процесс получения организма от одного организма бесполым путем называется клонированием. Говоря простым языком, ученые берут ДНК животного и с его помощью создают модель животного. Ученые изменяют гены в соответствии с потребностью, чтобы можно было создать более сильных животных, чем обычные.

Как Китай клонировал корову?

Руководитель проекта Джин Япин рассказал, что сначала были извлечены ушные клетки коров хорошей породы. Затем из них были приготовлены эмбрионы и имплантированы 120 коровам. В настоящее время родились три суперкоровы, а в ближайшие дни может родиться еще 17,5% телят.

Суперкорова будет давать 18 тонн молока в год

По мнению ученых, суперкорова способна давать 18 тонн (16,3 тысячи литров) молока в год. Это в 1,7 раза больше, чем у обычной коровы. Yaping говорит, что в ближайшие 2-3 года в Китае будет произведена тысяча суперкоров. Это даст максимальную выгоду молочной отрасли. В настоящее время только 5 из каждых 10 000 коров в Китае способны дать 100 тонн молока за свою жизнь. Кроме того, 70% дойных коров в стране импортируются.

Клонирование животных увеличилось в Китае

Это не первый случай, когда Китай клонирует животное. В прошлом году китайские ученые создали первого в мире клонированного арктического волка. В 2017 году в Китае клонировали крупный рогатый скот, способный победить туберкулез у животных. Работа над этой технологией также ведется во многих развитых странах, включая Америку.

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