Разберемся что вы выиграете от прихода сети 5G, а что потеряете. Очевидные и не очень факты.

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5G — это мобильная сеть 5-го поколения. Новая глобальная революция после сетей 1G, 2G, 3G и 4G. Разрабатывая 5G ставился акцент на обеспечение бесперебойного покрытия, высокой скорости передачи данных, низкой задержки и чрезвычайно надежной системы связи. В 5G сети почти все машины и устройства могут быть соединены вместе. 5G позволяет пользователям использовать скорость до 20 ГБ в секунду, создавая множество возможностей для людей, предприятий и общества.

Сейчас большинство операторов, в том числе российских, строят сети на оборудовании с поддержкой стандарта 5G. Но в коммерческой эксплуатации сетей 5G в России пока нет. Необходимые частоты заняты Минобороны и Роскосмосом.

Преимущества сети 5G.

В сети 5G скорость интернета увеличилась в 20-100 раз (до 1000 Мбит/с). Загрузка и выгрузка данных из сети 5G происходит на высокой скорости. Фильм, загрузка которого в сети 4G занимает 5–10 минут, в сети 5G можно загрузить за считанные секунды. С появлением 5G видео 4К и даже 8К станут нормой, вы сможете наслаждаться видео высокого качества, а также играми с наивысшим разрешением. Обычно скорость интернета снижается, когда запущено много приложений или запущены игры, но в сети 5G это не будет проблемой. Многообещающий и долгожданный полномасштабный интернет вещей наконец-то станет реальностью. Когда все устройства бытового, коммерческого или промышленного назначения (роботы, дроны, автоматические транспортные средства и т.п.) смогут легко управляться и будут объединены сетью 5G.

Недостатки сети 5G.

Несмотря на то, что 5G обеспечит удобство для пользователей Интернета, недостатки у данной технологии тоже есть. Согласно отчету Берлинского технического университета, в частности, под угрозой окажется конфиденциальность, поскольку хакеры смогут быстро и легко взламывать данные пользователей. Это может привести к росту мошенничества. 5G требует большей пропускной способности. Из-за чего придется устанавливать больше мобильных вышек, а это повлечет за собой огромные затраты. Из-за специфики технологии 5G установка башен для покрытия всего населения в деревнях и иных малых населенных пунктах будет связано для компаний с огромными расходами. Благодаря 5G на модули связи ляжет большая нагрузка из-за чего расход батареи в мобильных устройствах также возрастет. Это напрямую негативно повлияет на срок службы батареи.

Так же, не стоит забывать, что 5G необходим для управления людьми и вживленными с вакциной чипами, но тут помогут шапочки из фольги. Так что по этому вопросу можно не переживать))

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