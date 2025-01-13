Компания SpillSomeBeans, известная своими утечками, раскрыла цены на серию Galaxy S25.

Компания Samsung, одна из ведущих компаний на рынке смартфонов, 22 января представит долгожданную серию Galaxy S25. Благодаря появившимся на данный момент утечкам можно сказать, что во многом мы узнали, чего ожидать от моделей. Наконец, стали известны и цены на устройства.

Компания SpillSomeBeans, известная своими утечками, раскрыла цены на серию Galaxy S25. Версия стандартной модели на 256 ГБ будет продаваться за $999, а версия на 512 ГБ — за $1149. Хотя стартовая цена Galaxy S25 Plus определена в 1169$, заявлено, что версия на 512 ГБ будет стоить 1299$.

Модель серии Ultra, обладающая высококлассными техническими характеристиками, будет доступна пользователю по цене от $1449. Версия продукта на 512 ГБ будет продаваться по цене $1599, а версия на 1 ТБ — за $1899.

Как известно, первоначальный объем памяти серии Galaxy S24, вышедшей в начале этого года, составлял 8 ГБ. Однако, согласно докладу Абхишека Ядава, известного своими утечками в отрасли, эра 8 ГБ оперативной памяти закончится с появлением новой серии. В этом контексте ожидается, что телефоны займут свое место на прилавках с исходной 12 ГБ оперативной памяти.

По словам источника, начальная емкость хранилища также будет увеличена со 128 ГБ до 256 ГБ. Таким образом, модели Galaxy S25 и S25 Plus будут предлагаться с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти начального уровня.

Ожидается, что модель Ultra займет свое место на полках с вариантами оперативной памяти 12/16 ГБ и внутренней памяти объемом 256/512 ГБ и 1 ТБ.