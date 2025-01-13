Samsung планирует распространить эту программу и на другие страны.

Samsung анонсировала программу «Galaxy Easy Compensation» в Южной Корее. Это программа, которая позволяет людям легко продавать свои старые и бывшие в употреблении телефоны Galaxy прямо на сайте Samsung. Людям не нужно покупать новый телефон при продаже старого.

Программа компенсации Galaxy Easy будет запущена в Южной Корее 14 января 2025 года. Она позволяет людям продавать старые и бывшие в употреблении телефоны Galaxy через веб-сайт Samsung. В отличие от традиционных программ обмена, людям не нужно покупать новый телефон после продажи старого.

Люди могут проверить предполагаемую цену устройства, которое они хотят продать. Как только они решат продать его, они могут отправить свой телефон компании Samsung через курьера. Затем компания оценит их телефон по трем категориям: «Отлично», «Хорошо» и «Утилизация». Затем пользователю будет отправлена соответствующая компенсация.

К подходящим моделям относятся следующие телефоны Galaxy:

Galaxy S20;

Galaxy S20+;

Galaxy S20 Ultra;

Galaxy S21;

Galaxy S21+;

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy S22;

Galaxy S22+;

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S23;

Galaxy S23+;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Fold 5.

Samsung заявила, что вскоре планирует распространить программу и на другие страны, но не раскрыла названия этих стран.

Вице-президент Samsung Electronics Korea Чон Хо Джин сказал: «Мы ожидаем, что эта программа увеличит долгосрочную ценность продуктов Galaxy и будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла».