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Анонсирован первый планшет, использующий Snapdragon 8 Elite
Предположительно именно Xiaomi выпустит первый планшет с Snapdragon 8 Elite.

Xiaomi начала 2025 год очень активно. Компания, выпустившая на мировой рынок серии Redmi Note 14 и Poco X7, сегодня представила беспроводные наушники, умные часы и устройства Powerbank. Компания также готовит свой новый планшет.

Qualcomm оснащает многие смартфоны и планшеты процессорами, которые она производит. Мобильные флагманские процессоры компании обычно используются в смартфонах. Snapdragon 8 Elite, самый мощный на данный момент процессор, судя по всему, скоро появится на планшетах. 

Согласно новому отчету, планшет Xiaomi, который дебютирует в 2025 году, будет оснащен моделью Snapdragon 8 Elite. Однако устройство станет первым планшетом, использующим этот процессор.

Подробной информации о планшете, включая его название, пока нет. Ожидается, что название серии будет Xiaomi Pad 8. Для совместимости с процессором ожидается использование не менее 8 ГБ ОЗУ, экрана высокого разрешения и аккумулятора емкостью более 10 000 мАч. Чтобы дать вам представление, давайте взглянем на модель Xiaomi Pad 7 Pro, представленную 4 месяца назад: 

Xiaomi Pad 7 Pro


Экран

11,2 дюйма, 2136 x 3200 пикселей, 800 нит, 144 Гц, Dolby Vision, HDR10, IPS LCD

Процессор

Snapdragon 8s 3-го поколения

Задняя камера

50 мегапикселей

Передняя камера

32 мегапикселя

Память

8 ГБ, 12 ГБ ОЗУ

Хранилище

128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Размер и вес

251,2 х 173,4 х 6,2 мм, 500 г

Операционная система

Андроид 15, ГиперОС 2

Батарея

8850 мАч, зарядка 67 Вт

Связь

Wi-Fi 7, Bluetooth 5,4

Другой

4 динамика, поддержка магнитного стилуса.

 

#планшет #snapdragon 8 elite #планшет xiaomi
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