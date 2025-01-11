Xiaomi начала 2025 год очень активно. Компания, выпустившая на мировой рынок серии Redmi Note 14 и Poco X7, сегодня представила беспроводные наушники, умные часы и устройства Powerbank. Компания также готовит свой новый планшет.
Qualcomm оснащает многие смартфоны и планшеты процессорами, которые она производит. Мобильные флагманские процессоры компании обычно используются в смартфонах. Snapdragon 8 Elite, самый мощный на данный момент процессор, судя по всему, скоро появится на планшетах.
Согласно новому отчету, планшет Xiaomi, который дебютирует в 2025 году, будет оснащен моделью Snapdragon 8 Elite. Однако устройство станет первым планшетом, использующим этот процессор.
Подробной информации о планшете, включая его название, пока нет. Ожидается, что название серии будет Xiaomi Pad 8. Для совместимости с процессором ожидается использование не менее 8 ГБ ОЗУ, экрана высокого разрешения и аккумулятора емкостью более 10 000 мАч. Чтобы дать вам представление, давайте взглянем на модель Xiaomi Pad 7 Pro, представленную 4 месяца назад:
Xiaomi Pad 7 Pro
|
Экран
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11,2 дюйма, 2136 x 3200 пикселей, 800 нит, 144 Гц, Dolby Vision, HDR10, IPS LCD
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Процессор
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Snapdragon 8s 3-го поколения
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Задняя камера
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50 мегапикселей
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Передняя камера
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32 мегапикселя
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Память
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8 ГБ, 12 ГБ ОЗУ
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Хранилище
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128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
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Размер и вес
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251,2 х 173,4 х 6,2 мм, 500 г
|
Операционная система
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Андроид 15, ГиперОС 2
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Батарея
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8850 мАч, зарядка 67 Вт
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Связь
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Wi-Fi 7, Bluetooth 5,4
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Другой
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4 динамика, поддержка магнитного стилуса.