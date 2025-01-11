Предположительно именно Xiaomi выпустит первый планшет с Snapdragon 8 Elite.

Xiaomi начала 2025 год очень активно. Компания, выпустившая на мировой рынок серии Redmi Note 14 и Poco X7, сегодня представила беспроводные наушники, умные часы и устройства Powerbank. Компания также готовит свой новый планшет.

Qualcomm оснащает многие смартфоны и планшеты процессорами, которые она производит. Мобильные флагманские процессоры компании обычно используются в смартфонах. Snapdragon 8 Elite, самый мощный на данный момент процессор, судя по всему, скоро появится на планшетах.

Согласно новому отчету, планшет Xiaomi, который дебютирует в 2025 году, будет оснащен моделью Snapdragon 8 Elite. Однако устройство станет первым планшетом, использующим этот процессор.

Подробной информации о планшете, включая его название, пока нет. Ожидается, что название серии будет Xiaomi Pad 8. Для совместимости с процессором ожидается использование не менее 8 ГБ ОЗУ, экрана высокого разрешения и аккумулятора емкостью более 10 000 мАч. Чтобы дать вам представление, давайте взглянем на модель Xiaomi Pad 7 Pro, представленную 4 месяца назад:

Xiaomi Pad 7 Pro