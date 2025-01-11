Обновление коснется камеры, связи, приложений и безопасности.

OnePlus выпустила серию OnePlus 13 по всему миру 7 января 2025 года. И не прошло и трех дней, как OnePlus уже выпускает обновление OxygenOS 15.0.0.403 для OnePlus 13R, которое включает в себя новые улучшения камеры, персонализированные водяные знаки на фотографиях, оповещения о зарядке аккумулятора в реальном времени и многое другое.

Согласно объявлению, обновление будет развернуто для пользователей в Индии, Европе, мире и Северной Америке с версиями прошивки IN: CPH2691_15.0.0.403(EX01), EU/GLO: CPH2645_15.0.0.403(EX01) и NA: CPH2647_15.0.0.403(EX01). Поскольку развертывание только началось, некоторым пользователям может потребоваться некоторое время, чтобы получить его. Полное развертывание займет около 1-2 недель.

Хотя телефон был запущен по всему миру в январе 2025 года, он получит исправление безопасности Android за декабрь 2024 года. Пока никто не сообщал о каких-либо проблемах с обновлением, что может быть связано с тем, что объявление о выпуске было сделано только 10 января.

Журнал изменений OnePlus 13R OxygenOS 15.0.0.403:

Приложения

Добавляет новую функцию в приложение «Фото» для персонализированных водяных знаков.

Коммуникации и взаимосвязь

Добавляет функцию Touch to Share, которая поддерживает устройства iOS. Вы можете делиться фотографиями и файлами одним касанием.

Улучшает стабильность подключений Wi-Fi для более качественной работы в сети.

Повышает стабильность и расширяет совместимость Bluetooth-подключений.

Камера

Исправлена ошибка, из-за которой фотографии, сделанные задней камерой в режиме фотосъемки, могли быть слишком яркими.

Улучшает цвета на фотографиях, сделанных с помощью основной камеры и телеобъектива в режиме «Фото».

Улучшает производительность и стабильность камеры для лучшего пользовательского опыта.

Система