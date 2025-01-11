У призннаного лидера в Южной Корее появился сильный конкурент.

Ближайший конкурент Samsung на рынке Android-смартфонов, компания Xiaomi, начала вести бизнес в родной стране Samsung, Южной Корее, составив серьезную конкуренцию нынешнему лидеру региона.

Компания Xiaomi открыла дочернюю компанию в Южной Корее и запустила в стране интернет-магазин, где начала продавать телефоны, носимые устройства и устройства для умного дома.

По данным местных СМИ, китайский бренд также откроет офлайн-магазин в стране. Он появится в столице Южной Кореи, Сеуле. Однако пока нет подробностей о том, когда Xiaomi перережет ленточку в магазине. Xiaomi собирается провести пресс-конференцию 15 января 2025 года в Южной Корее, где компания может раскрыть больше подробностей о своей экспансии в стране.

Смартфоны Xiaomi (и другие продукты) обычно имеют более высокий коэффициент соотношения цены и качества, чем у Samsung. Таким образом, продукты китайского бренда могут получить много покупателей в Южной Корее. Однако источники в отрасли прогнозируют , что люди там могут быть обеспокоены безопасностью и надежностью китайских смартфонов, что может ограничить рост бренда.

Другой источник в отрасли сказал: «Продукция Xiaomi, безусловно, более конкурентоспособна по цене по сравнению с Samsung Electronics и Apple. Но это делает их привлекательными в качестве вторых телефонов или устройств для детей». Будет интересно посмотреть, как люди там отреагируют на Xiaomi. Стоит отметить, что Samsung уже присутствует в родной стране Xiaomi, Китае.