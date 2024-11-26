Илон Маск в очередной раз выступил с спекулятивными заявлениями и серьезно раскритиковал производителей F-35.

Военные самолеты F-35, которые когда-то были символом военных технологий, в последние годы часто становились объектом критики. Однако на этот раз критика исходила от Илона Маска, одного из самых выдающихся имен в мире технологий. Маск возобновил дискуссии сообщением, которым он поделился на платформе X.

Илон Маск поделился видео синхронного полета стаи дронов со своего официального аккаунта на Х. Маск ранее заявлял, что F-35 нужен конкурент в виде беспилотного летательного аппарата. Эти комментарии вернули на повестку дня его убежденность в том, что пилотируемые военные самолеты будут заменены беспилотными системами.

Эти заявления Маска рассматриваются как продолжение растущего интереса к беспилотным и автономным системам. Эксперты считают, что дроны, поддерживаемые искусственным интеллектом, могут повысить оперативные возможности и обеспечить более эффективные результаты, не рискуя безопасностью пилотов.

В этом смысле это заставляет нас думать, что Маск, который теперь имеет серьезное слово в правительстве США, может также изменить оборонную стратегию страны в новый период. Хотя программа F-35 уже много лет стоит на повестке дня из-за перерасхода средств и технических проблем, она продолжает оставаться одним из базовых элементов ВВС США и стран-союзников. Однако заявления Маска также указывают на ближайшее будущее, в котором беспилотные технологии заменят традиционные летательные аппараты.