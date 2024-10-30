Беспроводной доступ к телефонам Android теперь возможен с помощью последней версии приложения Microsoft Phone Link, которая будет обновляться.

Согласно последним отчетам Windows Latest, Microsoft работает над новой функцией, которая обеспечивает беспроводной доступ к файлам телефона Android. Благодаря новой функции, которая обеспечит беспроводной доступ к телефонам Android, больше не понадобятся кабели для доступа к файлам телефона Android через компьютер.

Пользователи экосистемы Apple уже много лет используют подобную функцию. В экосистеме Apple iPhone постоянно синхронизируется с Mac. Компьютер, подключенный к той же сети Wi-Fi и iCloud, может управлять телефоном. Эта функция, которая появится в Windows с будущими обновлениями, обеспечивает доступ ко всем файлам телефона Android, в отличие от Apple. Пользователь сможет управлять своими файлами так, как если бы он подключил свое Android-устройство к компьютеру кабелем. Согласно заявлению, этот метод, обеспечивающий беспроводной доступ к телефонам Android, быстрее кабельного. Согласно тестам, скорость беспроводной передачи файлов с телефона на компьютер составляет примерно 150 МБ/с.

Согласно отчету, эта функция будет доступна в Windows 10, поддержка которой прекратится к 2025 году. Чтобы использовать эту функцию, когда она станет доступной, пользователь должен сначала установить приложение Microsoft Phone Link на свой телефон Android и компьютер с Windows на свой компьютер с Windows 10 или Windows 11 и установить соединение между телефоном и компьютером. Если приложение Phone Connection недоступно на компьютере пользователя, его можно легко загрузить из Microsoft Store. Затем убедитесь, что приложению Phone Link предоставлен весь доступ с вашего телефона Android. Файлы телефона автоматически появятся на компьютере.