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Samsung поставит оборудование для частной сети 5G южнокорейского военного флота
Samsung, совместно с южнокорейским поставщиком телекоммуникационных сетей, построят частную сети 5G для ВМС Республики Корея.

Samsung Networks, один из крупнейших в мире поставщиков оборудования для сотовых сетей, объявил, что его оборудование будет использоваться в частной сети 5G южнокорейского флота. KT и Samsung Networks развернут частную сеть 5G в рамках проекта Smart Naval Project страны.

Samsung и KT (южнокорейский поставщик телекоммуникационных сетей) объявили, что они были выбраны для развертывания частной сети 5G для ВМС Республики Корея (РК). Это первая в своем роде сеть для южнокорейской военно-морской базы, и она улучшит возможности линкоров и операций базы.

Samsung предоставит аппаратное и программное обеспечение для этого проекта, включая внутренние и наружные радиостанции, частную сеть 5G SA Compact Core и программное обеспечение для управления сетями на базе искусственного интеллекта. Он будет использовать спектр среднего диапазона (n79, 4,7 ГГц), который широко используется военными во всем мире. Эта полнофункциональная система может работать на одном серверном оборудовании, что делает развертывание менее сложным и быстрым.

Две южнокорейские компании сотрудничают в рамках этого проекта с лета 2024 года и намерены завершить развертывание к декабрю 2025 года. Это будет независимая и интеллектуальная сеть, которая обеспечит бесперебойное покрытие для второго флота ВМС Южной Кореи.

В эпоху современных войн сверхбыстрые скорости сети и высокозащищенные системы необходимы для боевых и оборонительных систем любой страны. Samsung заявляет, что ее оборудование 5G предоставит высоконадежную и защищенную систему для ВМС Республики Корея. Это развертывание предоставит ВМС различные функции, включая цифровой двойник интеллектуальной военно-морской базы, интеллектуальный мониторинг безопасности и управление операциями линкора.

Концепция Digital Twin создаст трехмерную виртуальную версию военно-морской базы, которую можно будет использовать для разработки стратегии. Полученные в результате уроки можно будет использовать в реальных ситуациях для улучшения адаптивности, автономности, эффективности и устойчивости ВМС.

Интеллектуальный мониторинг безопасности позволит осуществлять видеоконтроль в режиме реального времени за складами боеприпасов, арсеналами, оперативными силами, камерами наблюдения и транспортными средствами.

Система управления операциями линкора будет предлагать управление логистикой, мониторинг, навигационную поддержку и управление безопасностью для всех линкоров ВМС. Она оптимизирует операции и сократит административную работу для военно-морского персонала.

Саймон Ли, вице-президент и руководитель группы развития бизнеса компании Samsung Networks, сказал: «Решения Samsung Private 5G пользуются доверием благодаря своей надежной безопасности, надежности и проверенному коммерческому опыту, которые уже обслуживают различные частные и государственные секторы в таких странах, как Южная Корея, США и Япония. В сотрудничестве с KT мы рады развернуть первую в Корее частную сеть 5G на военно-морской базе. Этот проект демонстрирует нашу постоянную приверженность улучшению и раскрытию потенциала 5G для удовлетворения потребностей каждого клиента» 

 

#samsung #армия #южная корея #вмс #вмс южной кореи
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