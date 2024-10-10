Imagen 3 теперь официально доступен всем пользователям Gemini по всему миру, включая пользователей, которые не являются подписчиками Gemini.

В мае Google представила несколько новых и улучшенных функций ИИ на своем мероприятии Google I/O. Среди этих функций компания представила свою самую мощную модель генерации изображений Imagen 3. Сообщалось, что эта модель генерации изображений вскоре станет доступна пользователям по всему миру.

Google рассматривает Imagen 3 как свою самую качественную модель преобразования текста в изображение, способную генерировать изображения с еще лучшей детализацией, более богатым освещением и меньшим количеством отвлекающих артефактов. Она обладает способностью понимать подсказки, что помогает моделям генерировать широкий спектр визуальных стилей и захватывать мелкие детали из отдельных подсказок.

Imagen 3 создает высококачественные изображения в широком диапазоне форматов и стилей, от фотореалистичных пейзажей до богато текстурированных масляных картин или причудливых сцен из пластилина. Он понимает подсказки, написанные на естественном, повседневном языке, что упрощает получение вывода. Затем он создает визуально насыщенные, высококачественные изображения с хорошим освещением и композицией, а также может отображать мелкие детали и сложные текстуры. Его можно использовать для создания стилизованных поздравительных открыток, презентаций и многого другого.

Imagen 3 оснащен новейшими технологиями обеспечения конфиденциальности, безопасности и защиты, включая инструмент для создания водяных знаков SynthID, который встраивает цифровой водяной знак непосредственно в пиксели изображения, делая его заметным для идентификации, но незаметным для человеческого глаза.



