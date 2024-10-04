Генеративный ИИ наконец-то распространился на телевизоры.

ИИ, улучшенная безопасность и расширенная экосистема устройств и программного обеспечения стали основными темами на конференции разработчиков Samsung в этом году. Для пользователей смарт-телевизоров Samsung анонсировала широкий спектр обновлений Bixby на SDC24, и один из лучших будущих инструментов, ориентированных на ИИ, называется Samsung AI Cast.

С Samsung AI Cast, Generative AI приходит на телевизоры Samsung Tizen. С его помощью пользователи телевизоров смогут отправлять результаты, сгенерированные AI, с мобильных устройств Galaxy на свои смарт-телевизоры. Samsung наконец-то устраняет разрыв между Galaxy AI и Generative AI между своими мобильными телефонами/планшетами и большими экранами.

Хотя Samsung и раньше использовала ИИ для смарт-телевизоров, она делала это только как модель машинного обучения для улучшения качества изображения и звука в фоновом режиме, без участия пользователя. Однако благодаря этим новым разработкам, представленным на SDC24, настоящие функции генеративного ИИ появятся в телевизорах Samsung.

Благодаря AI Cast поклонники Samsung смогут наслаждаться изображениями и списками контента, созданными с помощью Generative AI, прямо на экранах своих телевизоров. Кроме того, Samsung заявляет, что ее телевизоры Tizen будут интегрироваться с ChatGPT.

Эти новейшие разработки в области искусственного интеллекта, по-видимому, сближают мобильные устройства и устройства «умного дома» как никогда прежде, и мы с нетерпением ждем возможности своими глазами увидеть, как все эти функции будут работать вместе в реальном мире.