Продвижение искусственного интеллекта Adobe сосредоточено на таких популярных инструментах, как Photoshop и Premiere Pro.

Adobe объявила о планах по развертыванию своей будущей модели Firefly Video Model в популярной платформе видеоредактирования Premiere Pro в конце этого года. Модель, разработанная для коммерческой безопасности, помогает креативщикам преодолевать распространенные проблемы редактирования. Новая модель представит три ключевые возможности: текст в видео, изображение в видео и генеративное расширение.

Эти функции создают динамичное видео, позволяя редакторам заполнять пробелы в своих временных рамках, быстро воплощать свои творческие замыслы и добавлять новые элементы в существующие кадры.

«Видеомодель Firefly разработана с учетом коммерческой безопасности и обучается только на том контенте, на использование которого у нас есть разрешение, а не на клиентском контенте Adobe», — заявили в компании.

С функцией преобразования текста в видео Firefly креативщики могут использовать текстовые подсказки, широкий спектр элементов управления камерой и справочные изображения, которые создают B-roll, заполняющий пробелы на временной шкале. Эта функция также может генерировать вдохновение для графики движения, исследовать идеи для уникальных визуальных эффектов и разрабатывать элементы для предварительной визуализации.

Функцию преобразования изображений в видео можно использовать для оживления неподвижных кадров или иллюстраций, превращая их в видеоклипы с живыми актерами.

Функция генеративного расширения позволяет монтажерам расширять созданный с помощью ИИ отснятый материал, чтобы заполнить пробелы в нем, сгладить переходы или дольше удерживать кадры для идеально синхронизированного монтажа.

«Основанная на наших основополагающих моделях Firefly для обработки изображений, дизайна и создания векторной графики, наша видеомодель Firefly Foundation призвана помочь профессиональному видеосообществу открыть новые возможности, оптимизировать рабочие процессы и поддержать их творческие идеи», — заявила Эшли Стилл, старший вице-президент Creative Product Group компании Adobe.

Firefly Video Model будет доступна в бета-версиях в конце этого года, с новыми функциями, доступными через веб-сайт Adobe Firefly, firefly.adobe.com. Функция генеративного расширения интегрирована непосредственно в Premiere Pro.

Adobe Firefly, запущенный в марте 2023 года, за эти годы расширился и включил в себя генеративную модель изображения ИИ, векторную модель и модель дизайна. Добавление этого видеоинструмента станет еще одним пером в шляпе Adobe Firefly.