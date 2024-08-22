Google закрывает программу Play Security Reward.

Google закрывает свою прибыльную программу вознаграждений за ошибки к концу августа этого года. Google в значительной степени полагалась на разработчиков, чтобы они помогали им находить и сообщать об ошибках в Android, которые немедленно исправлялись, чтобы не дать им стать большой проблемой.

Эти исследователи даже получают оплату за свои усилия, и иногда сумма может составлять десятки и сотни тысяч долларов. Программа Play Security Reward была запущена в 2017 году, когда Google было трудно справиться с проблемами, которые преследовали пользователей Android и платформу в целом.

Программа Play Reward была создана Google, чтобы внешние и сторонние исследователи безопасности могли проверять, обнаруживать и сообщать о любых серьезных ошибках безопасности, которые могут стать проблемой для пользователей Android. У Google есть собственная внутренняя команда по безопасности, но расширение ее крыла принесло большие дивиденды. Стимул для этих исследователей также оказался плодотворным.

Исследователям платили внушительные суммы вознаграждений в зависимости от серьезности и срочности ошибки. В Play Store размещены миллионы приложений для Android, и тысячи из них считаются лучшим выбором среди пользователей смартфонов с более чем 100 миллионами установок за эти годы. Google считает, что в последнее время частота этих отчетов об ошибках снизилась, что сыграло большую роль в решении прекратить программу.



