Подключив свои телефоны Android по беспроводной сети к ПК с Windows 11, пользователи могут просматривать файлы, расположенные на их телефоне, с помощью проводника.

Microsoft запускает новую функцию для проводника Windows 11 через свои каналы Insider, о чем компания объявила 25 июля. С ее появлением пользователи теперь смогут видеть свои смартфоны Android в проводнике, когда они подключены по беспроводной сети через приложение Link to Windows. Эта разработка основана на предыдущей серверной функции для смартфонов Android, которая позволяет пользователям просить Copilot, чат-бота искусственного интеллекта (ИИ) от Microsoft , отправить текстовое сообщение или резюмировать сообщения в почтовом ящике своего телефона.





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В сообщении в блоге Microsoft объявила, что новая функция для проводника Windows 11 доступна на всех каналах Windows Insider для пользователей, зарегистрированных в качестве участников программы Windows Insider. Подключив свои смартфоны Android по беспроводной сети к ПК через приложение Link to Windows, пользователи могут просматривать свои файлы, папки и медиафайлы, расположенные на их телефоне, из проводника.

В дополнение к возможностям просмотра, они могут открывать, переименовывать и удалять файлы со своего устройства, а также перемещать/копировать их с ПК на смартфон и наоборот. Однако для использования этой функции есть несколько предварительных условий.

По данным Microsoft, пользователь должен:

Иметь смартфон под управлением прошивки Android 11.0 или более поздней версии. Установите на телефон бета-версию приложения Link to Windows (версия 1.24071 и выше) Зарегистрируйтесь в программе Windows Insider на ПК с ОС Windows 11. Выбрали любой из четырех каналов Windows 11 Insider

После выполнения вышеупомянутых условий пользователи могут перейти в «Настройки» на своем ПК, а затем на вкладку «Bluetooth и устройства» . Далее они должны выбрать опцию «Мобильные устройства» и дать разрешение ПК на доступ к их Android-смартфону. Затем должен появиться переключатель, позволяющий включить его видимость в проводнике.

По данным Microsoft, если пользователи не видят эту опцию, то эта функция, возможно, еще не развернута для них. Хотя она была представлена, она все еще находится на стадии тестирования. Таким образом, пользователи могут столкнуться с проблемами при использовании этой функции. Некоторые известные проблемы включают проблемы синхронизации, неработоспособную функцию автоматического удаления и многое другое.