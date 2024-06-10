В ближайшие недели Samsung выпустит как минимум три новых умных устройства: Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch 7 Ultra.

По словам надежного информатора @MysteryLupin на X, дата выпуска Galaxy Watch FE — 24 июня 2024 года. Скорее всего, они будут выпущены на несколько недель раньше, чем Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch 7 Ultra, которые будут представлены в начале июля 2024 года на следующем мероприятии Galaxy Unpacked.

Цена Galaxy Watch FE, скорее всего, составит около 199 евро. Эта информация была раскрыта на странице продукта умных часов, которую YTechB обнаружил на веб-сайте Amazon Italy. Если эта информация верна, в европейских странах Galaxy Watch FE будут дешевле Galaxy Watch 6. Цена Galaxy Watch FE в США может составить 199,99 долларов.

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Умные часы могут быть выпущены по всему миру к концу этого месяца и поступить в продажу раньше, чем серия Galaxy Watch 7.

Согласно изображению, опубликованному типстером @MysteryLupin , Galaxy Watch FE будет иметь 1,2-дюймовый круглый сенсорный экран Super AMOLED с разрешением 396 x 396 пикселей. Он также будет иметь степень защиты от пыли и воды IP68, водонепроницаемость 5 атм и дизайн, соответствующий стандарту MIL-STD-810H.

Умные часы оснащены двухъядерным процессором Exynos W920, 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Работают под управлением One UI 5.0 Watch на базе Wear OS. Имеют GPS, двухдиапазонный Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0 и NFC. Питаются от аккумулятора емкостью 247 мАч и имеют заявленное время автономной работы 30 часов. Есть беспроводная магнитная зарядка.

Сообщается, что Galaxy Watch FE оснащены акселерометром, барометром, датчиком BIA, компасом, ЭКГ, гироскопом и датчиком сердечного ритма. Они могут отслеживать вашу активность, кровяное давление, частоту сердечных сокращений, сон, стресс и тренировки. Galaxy Watch FE совместимы с телефонами Android и приложением Samsung Health на этой платформе, также есть Samsung Pay.