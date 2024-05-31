Samsung будет предлагать обновления безопасности для Galaxy A12 два раза в год.

Компания Samsung включила график обновлений безопасности для Galaxy A12 два раза в год. Теперь компания выпускает первое из двух обновлений программного обеспечения для Galaxy A12 в этом году. На телефон добавлено обновление безопасности от мая 2024 года, которое устраняет 45 проблем безопасности.

На данный момент Samsung выпустила исправление безопасности от мая 2024 года только для варианта Galaxy A12, привязанного к оператору связи, для США. Однако мы уверены, что Samsung очень скоро распространит новое обновление программного обеспечения на другие варианты смартфона и в другие регионы. Новая прошивка имеет версию A125USQS8CXE6.

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Если вы живете в США, но ваш Galaxy A12, привязанный к оператору связи, не уведомил вас о новом обновлении программного обеспечения, вам придется проверить его вручную. Это можно сделать, зайдя в «Настройки» «Обновление ПО» «Загрузить и установить». Новая прошивка также доступна в нашей базе данных , которую вы можете загрузить и установить вручную.

Стоит отметить, что Samsung будет предлагать обновления безопасности для Galaxy A12 всего лишь на один год (до конца 2025 года). После этого ваш смартфон станет более подвержен атакам безопасности, и в этот момент рекомендуется приобрести новый телефон. Если вы ищете недорогой вариант, вы не ошибетесь, выбрав Galaxy A35 .