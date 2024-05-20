Apple проводит испытания нового AirTag совместно с партнерами-производителями в Азии.

Согласно отчету, технологический гигант из Купертино начал проводить тестовые запуски нового устройства. AirTag второго поколения может иметь новый чипсет с улучшенным отслеживанием местоположения, а также некоторыми другими функциями, повышающими качество жизни. Примечательно, что это будет первое обновление AirTag, которое было запущено в апреле 2021 года. Кроме того, по слухам, Apple сделает несколько объявлений, посвященных искусственному интеллекту, на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 2024, запланированной на 10 июня.

Информация поступила от Марка Гурмана из Bloomberg, который в последнем выпуске своего информационного бюллетеня Power On заявил, что Apple в настоящее время проводит тесты следующей версии AirTag. Эти испытания проводятся совместно с оффшорными производителями в Азии, а производство запланировано на конец этого года. Это также подтверждается отчетом аналитика Минг-Чи Куо в октябре 2023 года, который сообщил в сообщении на X (ранее известном как Twitter), что «график массового производства AirTag 2 перенесен на 2025 год».

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Гурман утверждает, что AirTag второго поколения известен под кодовым названием B589. Сообщается, что устройство слежения может получить новый чипсет, который обеспечит лучшее отслеживание местоположения. В отчете также подчеркивается увеличенное время автономной работы, более громкий динамик и более портативный дизайн кошельков. Также было бы интересно посмотреть, реализует ли Apple какие-либо меры по борьбе с преследованием на аппаратном уровне, учитывая противоречия, вызванные устройством первого поколения, и многочисленные судебные иски, с которыми Apple столкнулась в результате этого.

В первоначальной утечке Куо утверждал, что AirTag 2 должен был поступить в массовое производство в четвертом квартале 2024 года, а его запуск должен был состояться во время мартовского мероприятия компании. Однако, согласно новому графику, он может появиться во время WWDC 2025 года или даже позже.

Ожидается, что Apple также сделает несколько анонсов, посвященных искусственному интеллекту, на WWDC 2024. До конца месяца осталось меньше сообщений, в которых утверждается, что производитель iPhone сталкивается с давлением со стороны конкурентов, представляющих множество новых достижений в области искусственного интеллекта, и хочет сократить разрыв. Siri может получить капитальный ремонт и интеграцию с искусственным интеллектом. Ожидается, что браузер Safari также получит новые функции искусственного интеллекта.