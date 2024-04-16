Cadillac собирается выпустить свой электрический внедорожник Optiq как более доступную версию Lyriq.

Компания представила интерьер Optiq с трехспицевым рулевым колесом и массивным изогнутым дисплеем, объединяющим приборную панель с информационно-развлекательной системой. И хотя они такие же, как у Lyriq, Optiq приобретает свою индивидуальность благодаря другому стилю приборной панели и особому дизайну центральной консоли.

Плавающая конструкция центральной консоли имеет под ней просторное отделение для хранения вещей с портами USB-C для зарядки устройств.

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Cadillac показал два своих цветовых варианта: кожу коричневого цвета, дополненную черными вставками, и светло-серую кожу с контрастными синими вставками. Неясно, будет ли больше опций, когда автомобиль будет представлен официально.

Подробности о вариантах силовых агрегатов пока отсутствуют. Слухи предполагают одномоторный вариант с передним приводом и двухмоторный полноприводный вариант.