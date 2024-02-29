За последние 24 часа стоимость Биткоина выросла на $3754

Биткоин впервые с ноября 2021 года превысил отметку в $61 000. В четверг, 29 февраля, Биткоин зафиксировал прибыль в размере 8,32%, в результате чего его цена достигла $61 746. За последние 24 часа стоимость Биткоина выросла на $3754. По мнению рыночных аналитиков, этот всплеск объясняется тем, что десять спотовых биткойн-ETF в США установили новый ежедневный рекорд, превысив объем торгов в $7,7 миллиарда, вызванный розничными инвесторами, взявшимися на ралли криптовалют.

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«Биткоин-ETF BlackRock в среду торговался на сумму $3,3 миллиарда, что вдвое превышает его предыдущий рекорд объема. Биткоин вырос более чем на 50% с начала года. Если этот импульс сохранится, вполне вероятно, что Биткоин скоро побьет свой предыдущий исторический максимум», — сказал Эдул Патель, генеральный директор Mudrex.

Эфир зафиксировал прибыль в размере 5,42%, когда вышел на торговую площадку в четверг. Текущая торговая стоимость ETH составляет $3424. За последний день цена ETH выросла на $176.

«Эфириум преодолел отметку в $3400, у которого еще нет такого же роста, как у Биткоина, и, как ожидается, он будет прочно удерживать эти уровни до халвинга. ETF могут отправить вторую по величине криптовалюту на новые исторические максимумы», — сказал Манхар Гареграт, глава отдела глобального партнерства в Liminal Custody Solutions.

Множество альткойнов присоединились к росту BTC и ETH. К ним относятся Binance Coin, Solana, Cardano, Dogecoin, Avalanch , Chainlink и Polkadot. Другие криптовалюты, торгующиеся с прибылью в четверг, включают Wrapped Bitcoin, Shiba Inu, Bitcoin Cash, Litecoin и Cosmos.

Общая капитализация рынка криптовалют выросла на 6,90% за последние 24 часа. По данным CoinMarketCap, текущая оценка рынка криптовалют составляет $2,3 триллиона. В свете продолжающегося ралли BTC доминирование Биткоина на рынке криптовалют составляет 53%.

После того, как BTC достиг $64 000 произошло падение из-за внезапной фиксации прибыли, и цена BTC упала ниже $59 000 в течение нескольких минут, что привело к потерям стоимости ликвидации почти в $200 миллионам. В то же время крупнейшая в мире биржа Coinbase также на некоторое время прекратила работу», — подчеркнули в отделе рынков CoinSwitch.

Несмотря на бычьи настроения на рынке, некоторые криптовалюты в четверг зафиксировали потери. К ним относятся Tether, Ripple, Tron, Polygo , Uniswap, Near Protocol и Leo.

«Стоит отметить, что Биткоин никогда не пересекал исторические максимумы в ходе халвинга. Исторический максимум в $69 000 станет основным сопротивлением. Однако во вчерашнем цикле рынка криптовалют мы также увидели проблеск того, на что способны альткойны в таких сценариях: основной мемкоин DOGE всего за час накачал 20%», — добавили в отделе рынков CoinSwitch.

На фоне продолжающегося бычьего роста аналитики рынка советуют инвесторам соблюдать осторожность и проявлять должную осмотрительность.