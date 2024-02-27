Новая HyperOS от Xiaomi, основанная на Android 14, является самым большим изменением по сравнению с MIUI, сделанным компанией с тех пор, как она начала продавать телефоны.

Xiaomi выпустила версию HyperOS для своих последних флагманских телефонов, но и другие более старые модели также получили обновление. Программное обеспечение на базе Android 14 — самое большое изменение Xiaomi за последние годы после того, как MIUI оставалась на конвейере более десяти лет.

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Компания заявляет, что HyperOS станет не только мобильной платформой: со временем мы увидим, как в экосистему добавятся другие продукты, включая автомобиль.

На данный момент многие пользователи Xiaomi ждут, когда их устройства получат версию на базе Android 14. Компания подтвердила свои планы, по крайней мере, на первое полугодие 2024 года, во время мероприятия MWC 2024 на этой неделе, и теперь мы знаем, какие телефоны Xiaomi и Redmi Note получат обновление в ближайшие недели.

Телефоны XIAOMI которые получат обновление HyperOS в первом полугодии 2024года:

Xiaomi 14 series (pre-installed)

Xiaomi 13 series

Xiaomi 13T series

Xiaomi 12 series

Xiaomi 12T series

Redmi Note 13 series

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 5G

Xiaomi Pad 6S Pro (pre-installed)

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE

Xiaomi Watch S3 (pre-installed)

Xiaomi Smart Band 8 Pro (pre-installed)

Как вы уже догадались, новинки Xiaomi включают версию HyperOS «из коробки». Xiaomi Pad 6 уже получил новую версию, как и модель Xiaomi 13 Pro.

Но если говорить о Redmi Notes, Xiaomi собирается обновить Redmi Note 12 Pro и серию Note 12. Вполне вероятно, что и другие телефоны также получат обновление HyperOS, но нам, вероятно, придется подождать еще немного в этом году, чтобы получить подробную информацию об этом от компании.

Xiaomi заявляет, что версия HyperOS призвана дать ее программному обеспечению новый старт, что предполагает, что мы можем увидеть лучшие функции конфиденциальности.