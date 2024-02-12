На фоне хороших финансовых показателей акции Amazon выросли на 13%.

Согласно недавним документам, основатель Amazon Джефф Безос продал свои акции компании на сумму около 2 миллиардов долларов. Это представляет собой 12 миллионов акций, проданных по цене от 168 до 171 доллара каждая.

Состояние Безоса оценивается Forbes в $195,5 млрд, что делает его третьим богатейшим человеком и вторым богатейшим технарем на планете после француза Бернара Арно, генерального директора группы LVMH, и Илона Маска, руководителя Tesla, X (ранее Twitter) и SpaceX. Эта продажа произошла после того, как бывший генеральный директор Amazon Безос объявил в ноябре о планах продать до 50 миллионов акций к июлю следующего года. Он остается исполнительным председателем компании и по-прежнему владеет значительной долей собственности.

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В предыдущем документе фондового рынка, опубликованном 7 февраля, сообщалось о его намерении продать в июле следующего года 50 миллионов акций группы, которую он основал 30 лет назад.

Эта продажа последовала за хорошими финансовыми показателями Amazon. Недавно компания сообщила о том, что превзошла ожидания: объем продаж составил $170 млрд, а чистая прибыль составила $10,6 млрд, что было обусловлено более быстрыми поставками и успешным праздничным сезоном. Эта позитивная новость привела на следующий день к 13-процентному скачку цен на акции Amazon.