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Snap присоединяется к Google и Amazon в увольнении сотрудников в этом году
Snap присоединяется к растущему списку технологических компаний, и увольняет 10% своих работников.

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В заявлении SEC компания Snap Inc. объявила о новом раунде увольнений, который затронет около 10% ее общей численности сотрудников.  

Январь 2024 года привел к серии увольнений технических специалистов, и теперь кажется, что компании не собираются замедляться. Snap Inc — последний технологический гигант, объявивший об увольнениях.

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Компания, стоящая за популярным приложением для социальных сетей Snapchat, увольняет около 10% своей рабочей силы, всего около 529 сотрудников. Примечательно, что это не первый раз, когда компания сокращает штат сотрудников; Ранее компания уволила около 20% своей рабочей силы в 2022 году и примерно 3 процента в прошлом году.

Это решение последовало за сообщениями о проблемах компании с доходами от рекламы. Кроме того, другие ее проекты, такие как служба подписки Snapchat Plus и аппаратные продукты, такие как дрон Pixy и Snap Spectacles, не смогли добиться успеха на рынке.

Как было объявлено в отчете SEC, Snap подчеркивает, что этот шаг имел важное значение для перспектив ее будущего роста.

«Чтобы наилучшим образом позиционировать наш бизнес для достижения наших самых высоких приоритетов и гарантировать, что у нас есть возможность постепенно инвестировать для поддержки нашего роста с течением времени, мы приняли трудное решение о реструктуризации нашей команды», — говорится в заявлении компании. «В результате, по нашим оценкам, мы в настоящее время понесем расходы до уплаты налогов в диапазоне от $55 до $75 миллионов, в основном состоящие из выходного пособия и связанных с ним расходов, а также других расходов». 

Это произошло после того, как в январе прошлого года такие компании, как Google, Amazon и ebay, начали увольнения. Google, в частности, запустил кампанию по увольнениям, затронувшую сотни сотрудников в различных командах. В их число входили сотрудники подразделения Voice Assistant, а также сотни сотрудников отдела аппаратного обеспечения, ответственного за Pixel, Nest и Fitbit. Кроме того, Google произвел кадровые изменения в своей команде дополненной реальности и центральной инженерной команде.

Amazon также объявила, что она также находится в процессе сокращения, уволив сотни сотрудников в своих подразделениях Prime Video и MGM Studios.

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