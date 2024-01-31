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Американский судья аннулировал пакет выплат Tesla на 56 миллиардов долларов для Илона Маска
Судья штата Делавэр аннулировал компенсацию Илона Маска от Tesla в размере 56 миллиардов долларов, отдав предпочтение акционерам.

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Генеральный директор Tesla Илон Маск не имеет права на компенсационный пакет, присужденный советом директоров Tesla на сумму почти 56 миллиардов долларов, постановил во вторник судья штата Делавэр, поддержав акционеров, которые утверждают, что предпринимателю переплатили.

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Судья Канцлерского суда штата Делавэр постановил, что истец, акционер Tesla, «имеет право на расторжение договора», одобрив аннулирование компенсационного соглашения Маска от 2018 года. Судья Кэтэлин МакКормик добавила, что теперь стороны должны «совещаться», а затем представить совместное письмо, «с указанием всех вопросов, включая гонорары, которые необходимо решить, чтобы довести этот вопрос до завершения на уровне судебного разбирательства».

«Охваченный риторикой о том, что «все в порядке» или, возможно, восторженно глядя на призыв суперзвезды Маска, совет директоров так и не задал вопрос стоимостью 55,8 миллиарда долларов: был ли этот план вообще необходим Tesla, чтобы удержать Маска и достичь своих целей?» написал судья Маккормик.

«Невероятный размер самого большого компенсационного плана за всю историю — непостижимая сумма — похоже, был рассчитан на то, чтобы помочь Маску достичь того, что, по его мнению, создаст «хорошее будущее для человечества»», — добавила она в своем 201-страничном заключении.

 В сообщении, опубликованном в X (ранее Twitter), вскоре после объявления решения, Маск написал: «Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр».

Цена акций производителя электромобилей упала более чем на три процента после закрытия торгов после публикации 200-страничного постановления. «Мы чрезвычайно благодарны суду за тщательное и чрезвычайно обоснованное решение вернуть абсурдно завышенный пакет вознаграждения совета директоров Tesla», — заявил в своем заявлении Грег Варалло, представлявший акционеров. «Напряженная работа суда пойдет непосредственно на пользу инвесторам Tesla, которые увидят, что размытие этого гигантского пакета заработной платы будет стерто», — добавил он. 

Необычный план, оцениваемый максимум в 55,8 миллиарда долларов, позволял Маску получить акции Tesla 12 траншами при условии соблюдения определенных критериев эффективности. Компенсационный план Маска на 2018 год был «на несколько порядков крупнейшей потенциальной компенсационной возможностью, когда-либо наблюдавшейся на публичных рынках», — написала Маккормик в своем решении.  

В своем постановлении Маккормик написала, что «процесс, приведший к утверждению плана компенсации Маска, был глубоко ошибочным», учитывая «обширные связи» Маска с людьми, ведущими переговоры по сделке. Среди них был председатель комитета по вознаграждениям Айра Эренпрейс, с которым, по словам Маккормика, у Маска были 15-летние отношения.

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Другой член комитета, Антонио Грасиас, имел деловые отношения с Маском более двух десятилетий и регулярно отдыхал с семьей Маска, добавила она. «Учитывая группу людей, которым было поручено вести переговоры от имени Tesla, неудивительно, что не было никаких значимых переговоров ни по одному из условий плана», — добавила она.

#tesla #илон маск
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