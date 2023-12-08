Браузер Brave стал бесплатной и безопасной альтернативой просмотру контента YouTube без рекламы.

Несколько недель назад YouTube «объявил войну» блокировщикам рекламы, которые миллионы людей установили в свои браузеры (Google Chrome, Mozilla Firefox и т. д.), чтобы избежать надоедливой рекламы, появляющейся до, во время и после видеороликов.Эта новость удивила миллионы пользователей, которые не хотели платить за подписку на YouTube Premium, многие из них в итоге выбрали Brave в качестве альтернативы, поскольку он бесплатный и безопасный.

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Brave — это браузер со встроенным блокировщиком рекламы, то есть вы можете использовать его для посещения любой веб-страницы (даже YouTube ) и не увидите никакой рекламы. Помимо версии для компьютеров (например, Microsoft Edge, Chrome и других), это программное обеспечение имеет приложение для устройств Android и iOS, которое вы можете бесплатно найти в Play Store и App Store, магазинах Google и Apple соответственно.

Поскольку YouTube объявил, что будет препятствовать просмотру видео, если в вашем браузере установлен блокировщик рекламы, многие решили перейти на Brave, поскольку в этой программе есть встроенный блокировщик рекламы, то есть вам не нужно устанавливать какое-либо расширение, в отличие от Chrome, Firefox, Edge или других подобных браузеров. Стоит отметить, что предотвращение рекламы – не единственная его функция, у него есть и другие интересные функции.

Если вы установите Brave на свой смартфон или планшет, вы сможете активировать фоновое воспроизведение, то есть продолжать слушать музыку в видео, при этом сворачивая приложение и приступая к другим делам. Это также позволяет вам продолжать слушать любимые песни YouTube, даже если экран вашего устройства выключен.

В течение нескольких дней многие пользователи Brave начали сообщать, что YouTube не позволяет им воспроизводить видео и показывает им уведомление о том, что они должны подписаться на YouTube Premium, если они хотят избежать рекламы. В социальных сетях, особенно в X (ранее Twitter), несколько человек выложили скриншоты, показывающие, что браузер заблокирован.

На данный момент официальный аккаунт Brave не сделал никаких заявлений по этому поводу; Однако, скорее всего, в рекордно короткие сроки выпустят обновление, которое позволит избежать этой блокировки со стороны YouTube. Стоит отметить, что эта ошибка затронет только настольную версию, приложения для Android и iPhone продолжают работать без проблем. Одному из пользователей который сообщил, что не может смотреть видео на YouTube в своем браузере разработчики Brave ответили: «Мы сейчас над этим работаем».

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