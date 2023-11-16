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Unity запускает набор инструментов искусственного интеллекта, призванных упростить создание игр
Пакет под названием Muse стоит $30 в месяц.

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Unity только что объявила, что платформа Muse AI официально доступна как сборка раннего доступа для общего использования. Первоначально представленный еще в июле, Muse представляет собой пакет инструментов на базе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации процесса разработки игр, особенно для тех, кому не хватает времени или терпения для интенсивного кодирования. Это стоит $30 в месяц.

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Unity Muse описывается как «постоянно расширяющийся набор функций на базе искусственного интеллекта», предназначенный для разработчиков всех уровней квалификации. Платформа позволяет вам получать полезный код, взаимодействуя с чат-ботом. Этот бот также ответит на любые ваши вопросы о том, что делать дальше, поскольку он имеет полный доступ к библиотеке ресурсов платформы. Эти типы ботов становятся ключевым инструментом в арсенале гейм-дизайнера.

Существует также инструмент, специально разработанный для упрощения создания 2D-спрайтов, который идеально подходит всем начинающим дизайнерам Metroidvania. Он автоматически сгенерирует спрайты, соответствующие заранее заданным параметрам, и предложит вам несколько вариантов, что позволит вам выбрать наилучшее соответствие.

Muse предлагает аналогичный процесс для создания текстур, подходящих для использования как в 2D, так и в 3D-проектах. Инструменты спрайтов и текстур были полностью обучены на данных и изображениях, которыми владеет или лицензирует Unity. Это гарантирует, что платформа случайно не нарушит какой-либо закон об авторском праве. Unity заявляет, что результаты Muse никогда не будут содержать «людей, логотипы или узнаваемые художественные стили».


Компания заявляет, что инструменты спрайтов и текстур — это только начало. В ближайшие месяцы Muse, среди прочего, сможет похвастаться механизмами искусственного интеллекта для анимации персонажей и настройки поведения NPC. Вам не нужно будет программировать, чтобы сделать что-либо из этого, что становится чем-то вроде тенденции в отрасли. Подписчики Muse также получают доступ к платформе быстрого прототипирования и совместной работы под названием Sketch.

Доступность Muse была не единственным объявлением на сегодняшней конференции Unity Unite. Компания также предоставила более подробную информацию о Sentis, будущем нейронном движке на базе искусственного интеллекта, который выходит далеко за рамки спрайтов и текстур, поскольку он может решать сложные проблемы кодирования и даже создавать новые внутриигровые функции с нуля. Sentis в настоящее время находится на стадии открытого бета-тестирования и будет представлен публике где-то в следующем году.

Компания также анонсировала набор облачных инструментов для дальнейшей помощи в совместной работе и раскрыла некоторые подробности о доступности долгожданного Unity 6. Он выйдет в следующем году.

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#unity #разработка игр #игры на unity #создание игр
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