Уилмер Бесерра ( Wiltech ), специалист по ремонту техники Apple, получивший нотариальное письмо с запретом от Apple, выбрал стратегическое место для открытия своего нового офиса.

Поклонники Уилмера Бесерры ( Wiltech ) были удивлены, узнав, что специалист по сотовым телефонам (известный тем, что получил нотариальное письмо с запретом от Apple) откроет новое заведение, которое будет расположено в популярном торговом центре.

реклама

Уилмер Бесерра – молодой человек колумбийского происхождения, который на протяжении нескольких лет специализируется на ремонте продукции Apple (iPhone, iPad, Apple Watch и т. д.). Поскольку его бизнес процветал, этот техник решил открыть другие магазины не только в родной Колумбии, но и в других странах Латинской Америки, таких как Перу, Мексика, Эквадор, Боливия и других.

Wiltech во многом обязана своим успехом социальным сетям, поскольку обычно публикует видеоролики о ремонте iPhone (и других продуктов Apple) в своих учетных записях Facebook*, Instagram* и TikTok. На этой последней платформе колумбийский техник сумел получить более 5 миллионов подписчиков, огромное количество, которое хотел бы иметь любой создатель контента.

Несколько месяцев назад Уилмер Бесерра загрузил нотариально заверенное письмо, которое Apple отправила ему через юридическую фирму. В документе жители Купертино обвинили компанию в нескольких вещах, таких как выдача себя за официальную техническую службу, использование пиратских запчастей, использование логотипа Apple на своих объектах без разрешения и т. д. Apple попросила Wiltech прекратить ремонт iPhone, иначе они возбудят против него судебное дело, которое может даже включать тюремное заключение. К счастью, Уилмер Бесерра смог все прояснить и сообщил, что он никогда не выдавал себя за официальную техническую службу и что все запчасти оригинальные и приобретены у одной и той же компании.

Стоит отметить, что после разрешения всех вопросов Apple предложила Wiltech стать официальным ремонтным центром.

Через свой аккаунт в Instagram* компания Wiltech загрузила фотографию своего нового объекта, который будет расположен в городе Керетаро в Мексике. Любопытно то, что предприятие будет расположено рядом с Mac Center, авторизованным Apple ремонтным центром. Пользователи сразу заметили необычное расположение и оставили бесчисленное множество остроумных комментариев.

«Если вам откажут в технической поддержке по гарантии, идите туда, где это решают», «Не боясь успеха», «Тот, кто боится умереть, может не родиться», «Очень скоро в локации Mac Center появится знак сдан в аренду", - вот некоторые комментарии, оставленные пользователями Instagram. На данный момент пост набрал более 7000 лайков и продолжает расти.