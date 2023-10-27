После слухов и появившихся фото ВВС США подтвердили, что новый бомбардировщик начал наземные испытания руления.

B-21 Raider на наземных испытаниях двигателя.

ВВС США подтвердили, что их тяжелый стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider начал наземные испытания руления в Палмдейле, штат Калифорния. Секретные испытания показывают, что первый полет боевого самолета-невидимки запланирован на конец этого года.

реклама

После публикации в прошлом месяце изображений B-21, проходящий наземные испытания двигателей, подтверждение результатов рулежных испытаний последовало после шквала слухов в социальных сетях, а также публикации изображений. Затем, 25 октября, представитель ВВС США подтвердил Aviation Week, что испытания начались, при этом аналогичные подтверждения были даны другим оборонным новостным агентствам.

«Я могу подтвердить, что B-21 осуществляет наземные испытания», — сказал представитель. «Тщательные испытания — важнейший шаг в программе летных испытаний B-21. Всестороннее тестирование оценивает системы, компоненты и функциональные возможности. Это тестирование позволяет нам снизить риски, оптимизировать проектирование и повысить операционную эффективность».

ВВС планируют закупить не менее 100 бомбардировщиков, и первые из них должны поступить на вооружение к 2027 году. Новый бомбардировщик предназначен для пополнения существующего парка, состоящего из B-1B Lancer, B-2 Spirit и B-52J Stratofortress. B-21 заменит их где-то в 2050-х годах.