Ameca, самый продвинутый робот в мире, задал очень настораживающий вопрос во время интервью.

Робот Ameca, считающийся самым умным и продвинутым в мире, снова снялся в видеоролике, который стал вирусным в социальных сетях. В клипе, который собрал уже 45 000 просмотров на YouTube, показано, как андроид с искусственным интеллектом (ИИ) берет интервью у кинорежиссера и задает вопрос, который многие сочли жутким.

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Разработанная Engineered Arts, Ameca стала главной достопримечательностью CES 2022, самой важной технологической выставки в мире, которая проходит каждый год в городе Лас-Вегас, штат Невада, США. Благодаря тому, как он отвечает на вопросы, своему очень выразительному лицу и подвижным рукам, этот андроид стал знаменитостью в Интернете.

Например, как мы писали ранее, несколько месяцев назад трендом стало видео, на котором Ameca впервые смотрит на себя в зеркало. Тысячи пользователей сети в социальных сетях были впечатлены, когда робот в образе человека начал делать различные жесты, чтобы посмотреть, как он выглядит. Судя по изображениям, помимо смеха он делал испуганное лицо, серьезное и даже злое.





Через свой официальный аккаунт на YouTube студия 20th Century Studios поделилась видео, на котором Ameca берет интервью у Гарета Эдвардса, кинорежиссера, который работал над несколькими важными фильмами, такими как «Годзилла», «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» и «Создатели». В ролике можно услышать, как Ameca начинает интервью с довольно необычного вопроса.

«Как вы думаете, искусственный интеллект станет причиной исчезновения человечества в том виде, в каком мы его знаем?» Услышав этот вопрос, режиссер удивился и ответил: «Я не знаю, скажите вы мне, каков ваш план?». Услышав слова Гарета Эдвардса, Ameca успел только рассмеяться и сказать следующее: «Вы определенно постараетесь избежать этого».



