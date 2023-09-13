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Робота Ameca удивился своему отражению в зеркале
Видео с участием Ameca вызвало фурор в Интернете из-за необычной реакции робота на свое отражение в зеркале.

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Сегодня Ameca — один из самых совершенных роботов в мире. Андроид с искусственным интеллектом выделяется своими огромными возможностями, которые все больше напоминают людей. Недавно он снова попал в заголовки новостей в социальных сетях, во-первых, потому, что размышлял о будущем человечества, а во-вторых, потому что снялся в видео, где он впервые реагирует на то, что видит себя в зеркале. Вот это видео.

 Среди реакций Amec, созданного Engineered Arts, можно увидеть, что андроид странно смотрит на свое лицо, пытается шевелить губами, улыбается, моргает и даже делает вид, что злится. Более того, в какой-то момент ему «предлагают» прикоснуться к стеклу, чтобы проверить текстуру материала.

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Ameca выделяется своей великолепной способностью шутить, рисовать, управлять мимикой и говорить на нескольких языках. Поэтому неудивительно, что его «умное» поведение может порождать удивление и интригу среди людей, ставших свидетелями его способностей.

«Я смотрю на него, и мое сердце бьется быстрее, немного страха, немного изумления и, прежде всего, возможность увидеть робота, который работает так, как я когда-то себе представляла», — комментирует публикацию интернет-пользователь Маринела Питтери.

Это робот-андроид, созданием которого занималась компания Engineered Arts в Великобритании. Работа над проектом началась в начале 2021 года, а о его существовании стало известно в конце того же года. Его первое появление перед людьми состоялось на выставке CES 2022 (Выставка потребительской электроники) и вызвало ажиотаж в цифровом сообществе как самое продвинутое предложение такого рода в мире.

Текущий прототип использует микрофоны, бинокулярные камеры для глаз и груди, а также программное обеспечение для распознавания лиц, предназначенное для взаимодействия с людьми. Его реакциями управляет GPT-3 или телеприсутствие человека, и он становится более реалистичным благодаря своим шарнирным рукам, пальцам, шее и подвижным чертам лица.

Как сообщает портал La Vanguardia, в рамках протокольных вопросов, заданных роботу для оценки работы его интеллекта, было решено попросить его представить кошмарную ситуацию, с которой может столкнуться человечество из-за чрезмерного развития ИИ. На это он сказал: «Самый страшный сценарий, который я могу себе представить с искусственным интеллектом и робототехникой, — это мир, в котором роботы стали настолько могущественными, что могут контролировать или манипулировать людьми без их ведома. Это может привести к репрессивному обществу, в котором права людей больше не будут уважаться», — сказал андроид. 

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#андроид #ameca #робот гуманоид
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