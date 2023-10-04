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Сообщается, что потоковый гигант Netflix готовится поднять цены на свои планы подписки без рекламы через несколько месяцев после завершения забастовки голливудских актеров. Согласно сообщению The Wall Street Journal, в первую очередь цены будут повышены в США и Канаде. Пока не ясно на сколько Netflix поднимет абонентскую плату.
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В последний раз потоковый сервис повышал цены в начале 2022 года, установив 9,99 долларов в месяц за базовый план, 15,49 долларов в месяц за стандартный план и 19,99 долларов в месяц за план Премиум.
С тех пор Netflix отказался от базового плана и добавил план Standard с рекламой по цене 6,99 долларов в месяц. Кроме того, компания прекратила совместное использование плана несколькими домохозяйствами, требуя, чтобы пользователи Netflix проживали в одном месте, чтобы могли поделиться подпиской. В противном случае взимается дополнительная плата.
В отчете также упоминается, что пока нет конкретной информации о том, когда Netflix поднимет цены.
В этом году несколько потоковых платформ подняли цены. Потоковое вещание Disney+ без рекламы скоро будет стоить 13,99 долларов в месяц, а Hulu без рекламы — 17,99 долларов в месяц после повышения цен, которое должно начаться в этом месяце. Disney+ вводит это новое правило с 1 ноября в Канаде и уже разослало пользователям письмо, рассказывающее о новой системе и о том, что они не могут делиться учетной записью с друзьями.
Платформа также будет иметь метод определения того, кто является настоящим пользователем учетной записи, и для этого она также использовала концепцию домашнего хозяйства, чтобы определить, кто может, а кто не может смотреть из указанного профиля.
Большинству потоковых компаний известно о явлении совместного использования паролей, которыми делятся платные подписчики. В свете этого Disney+ ужесточает контроль, чтобы заставить больше людей платить за ее услуги, а не просматривать учетную запись своего друга.