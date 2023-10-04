В последний раз Netflix повышал цены в начале 2022 года, взимая 9,99 долларов в месяц за базовый план и 15,49 долларов в месяц за стандартный план.

Сообщается, что потоковый гигант Netflix готовится поднять цены на свои планы подписки без рекламы через несколько месяцев после завершения забастовки голливудских актеров. Согласно сообщению The Wall Street Journal, в первую очередь цены будут повышены в США и Канаде. Пока не ясно на сколько Netflix поднимет абонентскую плату.

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В последний раз потоковый сервис повышал цены в начале 2022 года, установив 9,99 долларов в месяц за базовый план, 15,49 долларов в месяц за стандартный план и 19,99 долларов в месяц за план Премиум.

С тех пор Netflix отказался от базового плана и добавил план Standard с рекламой по цене 6,99 долларов в месяц. Кроме того, компания прекратила совместное использование плана несколькими домохозяйствами, требуя, чтобы пользователи Netflix проживали в одном месте, чтобы могли поделиться подпиской. В противном случае взимается дополнительная плата.

В отчете также упоминается, что пока нет конкретной информации о том, когда Netflix поднимет цены.

В этом году несколько потоковых платформ подняли цены. Потоковое вещание Disney+ без рекламы скоро будет стоить 13,99 долларов в месяц, а Hulu без рекламы — 17,99 долларов в месяц после повышения цен, которое должно начаться в этом месяце. Disney+ вводит это новое правило с 1 ноября в Канаде и уже разослало пользователям письмо, рассказывающее о новой системе и о том, что они не могут делиться учетной записью с друзьями.

Платформа также будет иметь метод определения того, кто является настоящим пользователем учетной записи, и для этого она также использовала концепцию домашнего хозяйства, чтобы определить, кто может, а кто не может смотреть из указанного профиля.

Большинству потоковых компаний известно о явлении совместного использования паролей, которыми делятся платные подписчики. В свете этого Disney+ ужесточает контроль, чтобы заставить больше людей платить за ее услуги, а не просматривать учетную запись своего друга.