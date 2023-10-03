Instagram* и Facebook* вскоре могут позволить пользователям вообще отказаться от рекламы — за ежемесячную плату.

Согласно отчету, Instagram* и Facebook* вскоре могут быть доступны в некоторых странах без рекламы в рамках усилий компании по соблюдению правил конфиденциальности. Сообщается, что материнская компания Meta* предложила регулирующим органам возможность предлагать пользователям вариант ежемесячную плату вместо просмотра персонализированной рекламы на основе их информации. Meta* в настоящее время не взимает с пользователей плату за доступ к основным сервисам компании ни в одном регионе, но регулирование, связанное с конфиденциальностью, должно повлиять на доходы компании, которые зависят от показа пользователям персонализированной рекламы.

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The Wall Street Journal сообщает, что Meta* предложила взимать с пользователей в Европейском Союзе до 13 евро в месяц за доступ к версии Facebook* или Instagram* без рекламы на мобильных устройствах — цена для пользователей, которые регистрируются через веб-браузер будет стоить 10 евро, поскольку компании не нужно будет платить Apple или Google комиссию за покупку в приложении. Пользователям придется заплатить еще 6 евро за каждую дополнительную учетную запись.

Согласно отчету, план «подписка без рекламы» (или SNA) будет предлагаться европейским пользователям, заявила компания в ходе переговоров с органами по надзору за конфиденциальностью в Бельгии и Ирландии в прошлом месяце. Однако пользователи в США и других регионах вряд ли получат доступ к тарифному плану без рекламы в ближайшем будущем.

Основные услуги Meta* в настоящее время доступны бесплатно всем пользователям платформы, а услуги обмена фотографиями и видео, чаты и социальные сети компании поддерживаются целевой рекламой, основанной на личной информации пользователя. Однако недавно принятое в ЕС постановление обязывает Facebook* и Instagram* предлагать пользователям возможность отказаться от использования своей личной информации для целевой рекламы.

В прошлом месяце сообщалось, что Meta* обдумывает платные версии Instagram* и Facebook*, ориентированные на пользователей из ЕС, при этом пользователи, не заплатившие за подписку, продолжат видеть рекламу в сервисе. Гигант социальных сетей уже был оштрафован в некоторых регионах, включая Норвегию, за несоблюдение правил конфиденциальности и использование личной информации для показа пользователям таргетированной рекламы.

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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»