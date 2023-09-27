Не успели начаться продажи, как появилась масса рекламаций по поводу качества новых телефонов

Новые iPhone 15 Pro и Pro Max от Apple — популярная вещь в буквальном смысле, но пользователи, купившие новые яркие смартфоны, говорят, что уже через несколько минут использования они становятся невыносимо горячими.

Телефоны поступили в продажу только с 22 сентября, но эта проблема — лишь одна из нескольких, с которыми сталкиваются те, кто заплатил до 1599$ за модели премиум-класса.

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Новые Pro и Pro Max могут похвастаться титановой рамкой, в отличие от рамки из нержавеющей стали, используемой в других моделях. И это, в свою очередь, оказалось не плюсом новой модели, а проблемой.

В социальных сетях разгорелась полемика о том, что iPhone не выдерживает «теста на изгиб» и его можно сломать голыми руками, а некоторые заметили, что он обесцвечивается, если держать его без чехла.

Создатель технического контента Мохит Верма начал разговор о нагреве устройства в сообщении, опубликованном на X (ранее Twitter) в понедельник.

«iPhone 15 Pro из натурального титана сильно нагревается настолько, что его становится трудно держать», — написал он. «Кроме того, он нагревается уже после 2-минутного разговора по FaceTime или при пролистывании роликов в течение 8-10 минут. Для меня это новая проблема, поскольку я никогда не сталкивался с этим ни на одном предыдущем телефоне».

Сообщение Вермы сопровождалось видео, просмотренным уже более 1 миллиона раз, на котором видно, как он измеряет температуру телефона термометром.

iPhone 15 Pro и Pro Max поступили в продажу только с 22 сентября, но пользователи уже отметили несколько проблем с устройствами.На кадрах видно, как температура iPhone 15 Pro достигла 42°C или 107,6°F.

«У меня та же проблема с простым использованием, например с подкастами. Не во время зарядки», — ответил другой человек: «Разряд батареи хуже, чем обычно».

«Подтверждаю, что это правда», — написал еще один.

Однако другие поклонники iPhone 15 ответили, заявив, что не заметили, что устройство было теплее, чем предыдущие модели.

«Должно быть, это бракованная партия», — заявил один из них: «Зайдите в Apple Store и получите новый телефон».

Однако жара — не единственная проблема, раздражающая поклонников Apple.

Еще одно вирусное видео показывает, как заднее стекло iPhone 15 Pro Max разбивается после сгибания голыми руками.

В этом клипе, который был просмотрен на YouTube более 7,7 миллионов раз, автор контента JerryRigEverything Зак Нельсон проводит «испытание на долговечность» устройства.

«Вы наблюдаете, как я проверяю смартфоны на долговечность уже около 11 лет, и большинство телефонов не ломаются», — объясняет Нельсон в ролике.

Однако на кадрах видно, что телефон сломался «ненормально быстро», оставив Нельсона «в некотором роде ошеломленным».

Многие предполагали, что причиной поломки Pro могла быть более легкая титановая рама.

На кадрах видно, что телефон сломался «необычно быстро», оставив создателя контента JerryRigEverything Зака Нельсона «отчасти ошеломленным».

Еще один повод для недовольства пользователей – это то, что титановый корпус может поменять свой цвет, если использовать телефон без чехла.

По данным Tech Radar, Apple официально признала, что «для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max жир с вашей кожи может временно изменить цвет вашего устройства».

Однако они утверждают, что протирание устройства «мягкой, слегка влажной, безворсовой тканью» «восстановит первоначальный вид гладкого гаджета».

Другие жаловались, что из-за титановой рамы их новые телефоны временно обесцвечиваются, если ими пользоваться без чехла.

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Apple посоветовала всем владельцам новых iPhone, независимо от того, приобрели ли они версии Pro или обычные, загрузить новое обновление программного обеспечения iOS 17.0.2. «Это обновление содержит важные исправления ошибок, обновления безопасности, а также устраняет проблему, которая может помешать передаче данных с другого iPhone», — говорится в заявлении компании.