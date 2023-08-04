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Discord, платформа для обмена мгновенными сообщениями, уволила 4% сотрудников
Увольнения в крупных международных IT-компаниях продолжаются. Вслед за Twitter, LinkedIn и Meta* волна увольнений докатилась и до Discord.

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Компания подтвердила Business Insider, что увольнения являются частью реорганизации подразделения. Компания уволила 4% персонала, сократив штат до 40 человек. Эти сокращения затронули сотрудников, в основном работающих в сфере маркетинга. Кроме того, было сокращено количество сотрудников в партнерских командах по дизайну и развлечениям.

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В Twitter и LinkedIn ряд бывших сотрудников Discord сообщили, что на них повлияли недавние увольнения. Представитель Discord сказал, что около 4% их команды было уволено в связи с реорганизацией определенных бизнес-подразделений. Компания обязательно оказывает поддержку пострадавшим и уделяет приоритетное внимание долгосрочному росту своего бизнеса и выполнению своей миссии.  

«Discord может подтвердить, что примерно 4% нашей команды были уволены в рамках реорганизации некоторых бизнес-подразделений, и мы обеспечиваем поддержку пострадавших», — сказал представитель компании. «Мы сосредоточены на долгосрочном росте бизнеса и выполнении нашей миссии».  Хотя это число не так значительно, как у других социальных сетей, Discord присоединяется к таким платформам, как Meta*, Snap и другим, которые сократили численность персонала в последние месяцы.  Meta* уволила сотрудников в различных социальных сетях, включая Facebook*, Instagram* и WhatsApp*, в инженерном, маркетинговом и других отделах. Snap, материнская компания приложения для социальных сетей Snapchat, в августе прошлого года уволила 20% своей рабочей силы, около 6400 сотрудников.  Профессиональная сетевая платформа LinkedIn, принадлежащая Microsoft, в мае этого года сократила 700 рабочих мест.  Twitter, который начал сокращать рабочие места в прошлом году после поглощения Маском, сократил свою численность на 2000 сотрудников по сравнению с 7500 в прошлом году.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

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